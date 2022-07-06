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Генштаб поставив крапку у питання з дозволами на виїзд військовозобов'язаним

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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6 липня, 16:00
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Генштаб скасував дію документа
Генштаб скасував дію документа / Фото: Колаж: Сьогодні

Генеральний штаб ЗСУ вирішив скасувати рішення про порядок видачі дозволів на виїзд за межі області військовозобов'язаним. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на своїй сторінці у Facebook .

"Сьогодні відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача Збройних Сил України. На ньому, серед іншого, розглядалося питання, яке набуло широкого суспільного резонансу – про Порядок надання дозволу громадянам України, який перебуває на військовому обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час", – розповів Залужний.

Також він зазначив, що документ спочатку стосувався виключно внутрішньої роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та не створював зобов'язань, обмежень прав та свобод громадян України.

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Незважаючи на це, його поява в мережі спричинила численні маніпуляції, різночитання і навіть незаконні дії з перешкоджання переміщенню громадян, що стало підставою для дискредитації Збройних сил України та військово-політичного керівництва держави.

"З метою недопущення подальших маніпуляцій навколо цього питання" ухвалив рішення про відміну дії порядку з відправкою на доопрацювання. Оновлений документ буде розроблений на основі змін до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють переміщення громадян в умовах військового стану", – написав Залужний. .

З чого все почалося

  • Генеральний штаб ЗСУ прокоментував інформацію про заборону залишати місце проживання чоловікам призовного віку без дозволу військкома. Дозвіл видається від 30 діб до року, залежно від категорії суб'єкта.
  • Президент України Володимир Зеленський доручив Генштабу скасувати порядок щодо надання дозволів на виїзд військовозобов'язаним.

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Врятував десятки життів, віддавши своє... Олег Адамовський - підполковник, командир підрозділу 92 окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка. У мирному житті допомагав бездомним тваринам, утримуючи притулок. Загинув під час оборони Харкова, до останнього прикриваючи відхід побратимів, які потрапили на ворожу засідку. Врятував десятки життів, але своє втратив. Йому було 30 років. Герой України. Посмертно.

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