Генштаб поставив крапку у питання з дозволами на виїзд військовозобов'язаним

Документ буде найближчим часом доопрацьовано

Генштаб скасував дію документа / Фото: Колаж: Сьогодні

Генеральний штаб ЗСУ вирішив скасувати рішення про порядок видачі дозволів на виїзд за межі області військовозобов'язаним. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на своїй сторінці у Facebook .

"Сьогодні відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача Збройних Сил України. На ньому, серед іншого, розглядалося питання, яке набуло широкого суспільного резонансу – про Порядок надання дозволу громадянам України, який перебуває на військовому обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час", – розповів Залужний.

Також він зазначив, що документ спочатку стосувався виключно внутрішньої роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та не створював зобов'язань, обмежень прав та свобод громадян України.

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Незважаючи на це, його поява в мережі спричинила численні маніпуляції, різночитання і навіть незаконні дії з перешкоджання переміщенню громадян, що стало підставою для дискредитації Збройних сил України та військово-політичного керівництва держави.

"З метою недопущення подальших маніпуляцій навколо цього питання" ухвалив рішення про відміну дії порядку з відправкою на доопрацювання. Оновлений документ буде розроблений на основі змін до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють переміщення громадян в умовах військового стану", – написав Залужний. .

З чого все почалося

Військовозобов'язані українці при зміні місця проживання повинні повідомити відповідні органи, проте можуть пересуватися Україною без отримання дозволів , запевнив Залужний у своєму коментарі.

Президент України Володимир Зеленський попросив командування ЗСУ та Міноборони дати роз'яснення щодо ідеї щодо дозволів для переміщення нашою країною військовозобов'язаних.