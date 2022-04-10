Генштаб ЗСУ: РФ завдає авіаудари по Маріуполю і намагається захопити центр міста

Також окупанти намагаються покращити тактичне становище своїх підрозділів на Миколаївському напрямку

Російські окупанти намагаються повністю захопити Маріуполь. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 10 квітня російські окупанти продовжують спроби прорвати оборону ЗСУ у районі Ізюма та встановити повний контроль над Маріуполем. Також солдати РФ роблять спроби покращити тактичне становище своїх підрозділів на Миколаївському напрямку.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Зведення Генштабу

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін у положенні та діяльності військ противника не зафіксовано. Далі по темі Київ змушений проводити переговори з Путіним: головні заяви української влади за 9 квітня Підготовка РФ до наступу на Харків та ракетний удар по Миргороду: ситуація в Україні 9 квітня Ракетні системи від Бориса Джонсона та 15 тисяч безвісти зниклих під час війни: головні події 9 квітня

На Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування Харкова, здійснює обстріли міста з використанням реактивних і ствольних артилерійських систем та мінометів. Окупанти переміщують додаткові підрозділи до міста Ізюм для посилення угруповання на вказаному напрямку.

У Донецькому і Таврійському операційних районах ворог здійснює артилерійські та мінометні обстріли на більшості напрямків. Проводить штурмові дії в місті Маріуполь, завдає авіаційних ударів, намагається захопити центральну частину міста. Реклама

На Південнобузькому напрямку противник вчергове намагався встановити контроль над населеним пунктом Олександрівка. Успіху не мав. Втратив ротну тактичну групу особового складу та техніки.

Російські окупанти продовжили обстрілювати з артилерії Нововоронцовку, Мар’янське, Новогригорівку та Шевченкове.

У зв’язку зі значними санітарними втратами особового складу та техніки загарбники розгорнули військові шпиталі та ремонтні майстерні військової техніки на тимчасово зайнятих територіях Харківської, Запорізької і Херсонської областей. Водночас в умовах постійного надходження поранених військовослужбовців ЗС РФ у шпиталях окупантів не вистачає кваліфікованого медичного персоналу. Крім того, у ворога є проблеми із запасами медичних препаратів, поповнення яких практично не здійснюється. Також особовий склад ремонтних майстерень з відновлення техніки ворога вимушений працювати цілодобово в умовах відсутності стабільного постачання запасних частин та агрегатів. Реклама

Відзначається прибуття ремонтно-відновлювальних бригад з території РФ (Ярославська область) для проведення ремонтно-відновлювальних робіт залізничних шляхів на тимчасово зайнятих територіях Харківської області.

У населених пунктах Мелітопольського району Запорізької області російські загарбники продовжують обшуки помешкань цивільного населення. Перевіряють документи, наявність автомобільного транспорту, запаси продуктів харчування. Здійснюють допити щодо місць роботи близьких родичів та вимагають інформацію про колишніх співробітників правоохоронних органів, військовослужбовців Збройних сил України, учасників АТО/ООС.

У місті Нова Каховка окупанти використовують потужності місцевих типографій для підготовки агітаційних матеріалів (брошур, буклетів, плакатів, бланків) для проведення так званого "референдуму щодо створення Херсонської народної республіки".

У Луганській області посилюються заходи російсько-окупаційних адміністрацій з примусової мобілізації населення на тимчасово окупованих територіях.

На території Донецької та Луганської областей нашими воїнами за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено чотири танки, вісім одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника.

Угрупованням Повітряних сил Збройних сил України за попередню добу було знищено тринадцять повітряних цілей: три літаки, один вертоліт, п’ять БПЛА та чотири крилаті ракети.

У Маріуполі окупанти ховають трупи городян у підземних переходах та тунелях

Новий факт злочину проти людяності зафіксовано на околиці Маріуполя. Тут виявлено тунель, у якому громадяни Російської Федерації складали вбитих ними українців. Про це повідомляється на телеграм-каналі міської адміністрації Маріуполя.

"Підземний перехід у районі Садків на околиці Маріуполя. Тут окупанти влаштували пункт збору тіл маріупольців, убитих російськими військовими. Спеціальні групи зачистки щодня звозять сотні трупів у такі пункти по всьому місту. Найбільший з них розташований у складському приміщенні на виїзді до селища Старий Крим", – йдеться у повідомленні.