Генштаб ВСУ: РФ наносит авиаудары по Мариуполю и пытается захватить центр города

По состоянию на утро 10 апреля российские оккупанты продолжают попытки прорвать оборону ВСУ в районе Изюма и установить полный контроль над Мариуполем. Также солдаты РФ предпринимают попытки улучшить тактическое положение своих подразделений на Николаевском направлении.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Сводка Генштаба
- На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в положении и деятельности войск противника не зафиксировано.
- На Слобожанском направлении враг продолжает частичную блокировку Харькова, проводит обстрелы города с использованием реактивных и ствольных артиллерийских систем и минометов. Оккупанты перемещают дополнительные подразделения в Изюм для усиления группировки на указанном направлении.
- В Донецком и Таврическом операционных районах враг проводит артиллерийские и минометные обстрелы на большинстве направлений. Проводит штурмовые действия в городе Мариуполь, наносит авиационные удары, пытается захватить центральную часть города.
- На Южнобугском направлении противник в очередной раз пытался установить контроль над населенным пунктом Александровка, но неудачно. Враг потерял ротную тактическую группу личного состава и технику.
- Российские оккупанты продолжили обстреливать из артиллерии Нововоронцовку, Марьянское, Новогригоровку и Шевченково.
- В связи со значительными санитарными потерями личного состава и техники захватчики развернули военные госпитали и ремонтные мастерские военной техники на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. В то же время в условиях постоянного поступления раненых военнослужащих ВС РФ в госпиталях оккупантов не хватает квалифицированного медицинского персонала. Кроме того, у врага есть проблемы с запасами медицинских препаратов, пополнение которых практически не проводится. Также личный состав ремонтных мастерских по восстановлению техники врага вынужден работать круглосуточно в условиях отсутствия стабильной поставки запасных частей и агрегатов.
- Отмечается прибытие ремонтно-восстановительных бригад с территории РФ (Ярославская область) на проведение ремонтно-восстановительных работ железнодорожных путей на временно занятых территориях Харьковской области.
- В населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области российские захватчики продолжают обыски жилья гражданского населения. Проверяют документы, наличие автомобильного транспорта, запасы продовольствия. Осуществляют допросы о местах работы близких родственников и требуют информацию о бывших сотрудниках правоохранительных органов, военнослужащих Вооруженных сил Украины, участниках АТО/ООС.
- В городе Новая Каховка оккупанты используют мощности местных типографий для подготовки агитационных материалов (брошюр, буклетов, плакатов, бланков) для проведения так называемого "референдума по созданию Херсонской народной республики".
- В Луганской области ужесточаются меры российско-оккупационных администраций по принудительной мобилизации населения на временно оккупированных территориях.
- На территории Донецкой и Луганской областей нашими воинами за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены четыре танка, восемь единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.
- Группировкой Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки было поражено тринадцать воздушных целей: три самолета, один вертолет, пять БПЛА и четыре крылатые ракеты.
В Мариуполе оккупанты прячут трупы горожан в подземных переходах и тоннелях
Новый факт преступления против человечности зафиксирован на окраине Мариуполя. Здесь обнаружен тоннель, в котором граждане Российской Федерации складывали убитых ими украинцев. Об этом сообщается на телеграм-канале городской администрации Мариуполя.
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"Подземный переход в районе Садков на окраине Мариуполя. Здесь оккупанты устроили пункт сбора тел мариупольцев, убитых российскими военными. Специальные группы зачистки ежедневно свозят сотни трупов в такие пункты по всему городу. Самый большой из них расположен в складском помещении на выезде в поселок Старый Крым", – говорится в сообщении.
Власти Мариуполя также сообщают, что оккупанты пытаются скрыть свои преступления.
"Они вывозят тела для уничтожения в передвижных крематориях или хоронят в братских могилах. Рашисты делают все, чтобы скрыть трагедию в Мариуполе, ибо масштабы преступления в десятки раз страшнее геноцида в Буче", – говорится в сообщении.
Обстановка в Мариуполе
- Согласно вечерней сводке генштаба ВСУ от 9 апреля, основные усилия оккупанты сосредотачивают на захвате Мариуполя и наступлении в районе города Изюм.
- Бойцы полка "Азов" продолжают оборону большей части города, успешно уничтожая технику противника.
- Советник мэра города Петр Андрющенко подтвердил, что в Мариуполе слышны взрывы во всех районах, а оккупанты готовят крематории для сжигания убитых.
- Стало известно, что под Мариуполем российские оккупанты три дня пытали 78-летнего писателя Евгения Баля, ветерана Второй мировой войны. Сердце мужчины не выдержало и он умер.