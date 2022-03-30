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Німеччина готова виступити гарантом безпеки України

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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30 березня, 18:37
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Олаф Шольц повідомив Володимиру Зеленському про свою згоду в телефонній розмові
ФРН готова виступити гарантом безпеки України Фото: колаж "Сьогодні"
ФРН готова виступити гарантом безпеки України Фото: колаж "Сьогодні"

Німеччина готова стати гарантом безпеки України. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц президенту України Володимиру Зеленському, повідомляє Reuters.

Як зазначає видання, спікер уряду Штеффен Хебестрайт повідомив, що у телефонній розмові із Зеленським Шольц заявив про "загальну готовність" взяти участь у ролі гаранта безпеки. У той же час Хебестрейт підкреслив, що не може уточнити, чи роль гаранта безпеки включатиме військову складову.

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Нагадаємо, українська сторона на переговорах із РФ 29 березня запропонувала забезпечити їй гарантії безпеки. Згідно з пропозицією, країни-гаранти у разі агресії проти України аналогічно до вимог 5-ї статті НАТО протягом 3 днів проводитимуть консультації. Вони будуть зобов'язані допомогти – закривати небо, допомагати озброєнням, відправляти свої армії. Серед гарантів Україна бачить країни Радбезу ООН, США, Франції, Туреччини, Німеччини, Італії, Канади, Польщі та Ізраїлю.

Як повідомляв сайт "Сьогодні", першою погодилася стати гарантом безпеки для України Велика Британія. Про це заявила на брифінгу постійний представник Великої Британії в ООН Барбара Вудворд, коментуючи підсумки переговорів України та Росії.

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