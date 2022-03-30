Германия готова выступить гарантом безопасности Украины

Олаф Шольц сообщил Владимиру Зеленскому а своем согласии в телефонном разговоре

ФРГ готова выступить гарантом безопасности Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Германия готова стать гарантом безопасности Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает Reuters.

Как отмечает издание, спикер правительства Штеффен Хебестрайт сообщил, что в телефонном разговоре с Зеленским Шольц заявил о "всеобщей готовности" принять участие в роли гаранта безопасности. В то же время Хебестрейт подчеркнул, что не может уточнить, будет ли роль гаранта безопасности включать в себя военную составляющую.

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Напомним, украинская сторона на переговорах с РФ 29 марта предложила обеспечить ей гарантии безопасности. Согласно предложению, страны-гаранты в случае агрессии против Украины аналогично требованиям 5-й статьи НАТО в течение 3 дней будут проводить консультации. Они будут обязаны оказать помощь – закрывать небо, помогать вооружением, отправлять свои армии. Среди гарантов Украина видит страны Совбеза ООН, США, Францию, Турцию, Германию, Италию, Канаду, Польшу и Израиль.

Как сообщал сайт "Сегодня", первой согласилась стать гарантом безопасности для Украины – Великобритания. Об этом заявила на брифинге постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд, комментируя итоги переговоров Украины и России.