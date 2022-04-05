Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Грозев: План Путина по захвату Киева окончательно провалился

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 апреля, 14:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По его словам, президент РФ хотел завладеть столицей Украины, но не планировал уничтожать ее
Христо Грозев заявил, что Владимиру Путину не удастся захватить Киев. Фото: коллаж "Сегодня"
Христо Грозев заявил, что Владимиру Путину не удастся захватить Киев. Фото: коллаж "Сегодня"

Руководитель издания Bellingcat Христо Грозев считает, что планы Владимира Путина по захвату Киева окончательно провалились. По его словам, для захвата украинской столицы президенту РФ пришлось бы мобилизовать до полумиллиона человек.

Об этом Грозев сообщил в интервью журналисту Дмитрию Гордону на YouTube-канале.

Реклама

Христо Грозев заявил, что Путин хотел завладеть Киевом, но не планировал уничтожать его.

"Они поняли очевидную истину, что этими силами взять Киев нельзя, и вообще с таким подходом и такой стратегией нельзя взять Киев. Чтобы Путин что-то сделал с Киевом, он должен либо уничтожить его… Есть разница с Мариуполем и Харьковом: там крайняя жестокость. Киев же является какой-то целью для него, он хочет владеть Киевом. Ну, второй вариант – это реально мясом, огромным количеством мяса, взять и перегнуть ту защиту, которая есть в Киеве. Но на это потребуется как минимум полмиллиона этого мяса. А это означает массовую мобилизацию – без этого нельзя", – отметил Грозев.

Он подчеркнул, что в этом случае в России появилось бы большое количество дезертиров, отказавшихся воевать. И Путину будет грозить возможный социальный взрыв в РФ.

Путину придется выдумать заговор в России, чтобы выйти "победителем" из войны с Украиной – Арестович

Проиграв в войне с Украиной, президент России Владимир Путин будет вынужден выдумать некий заговор внутри РФ и объявить предателей, чтобы выглядеть победителям в глазах российского обывателя. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

Реклама

По мнению Арестовича, Путин пытается соответствовать имиджу победителя, который годами создавался для внутренней аудитории России. Даже проиграв войну с Украиной, глава Кремля будет вынужден делать все, чтобы казаться победившим.

"Кого-то назначат предателем. То есть Путину, чтобы выйти победителем, нужно если не в Украине победить, то победить во внутреннем заговоре, который "был в России". И вот надо "найти" заговорщиков, срезать им головы и таким образом оказаться победителем, а затем "мудро заключить мир, который спасет Европу", – объяснил глава Офиса президента.

Арестович уверен, что виновными назначат "нескольких генералов ФСБ и несколько генералов ВС", которые якобы хотели расшатать ситуацию в России и подставить ее перед всем миром. Он предположил, что среди "предателей" могут оказаться министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

Реклама

"И будет парочка, пяток-десяток козлов отпущения поменьше, там, уровня начальников управлений, командующих армией", – добавил он.

Резюмируя, Арестович подчеркнул, что, вторгшись в Украину, российская армия, "имея стратегическую задачу, не выполнила ни одной оперативной".

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 5 апреля
1
Личный состав 18500
Личный состав
2
Самолеты 150
Самолеты
3
Вертолеты 134
Вертолеты
4
Танки 676
Танки
5
ББМ 1858
ББМ
6
Артиллерия 332
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 107
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 94
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1322
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
25,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
26,98
-
33,52
37,43
27,00
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
-
Надежный тыл
Помочь Героям!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

46723.37

Binance Coin (BNB)

458.02

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

126.58

Theta (THETA)

3.93

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

32.18

Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Лига чемпионов. 1/4 финала

Манчестер Сити

Сегодня

22:00

Атлетико

1.40

4.80

8.90

Бенфика

Сегодня

22:00

Ливерпуль

8.90

5.20

1.37

Челси

Завтра

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вильярреал

Завтра

22:00

Бавария

5.30

4.40

1.58

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять