Італія виступає за перемир'я, Німеччина – за покарання РФ: цитати світових лідерів за 27 травня

Західні політики не хочуть прощати Путіну нелюдську війну

Лідери провідних країн світу щодня висловлюються на тему війни в Україні / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Більшість західних політиків продовжують залишатися на позиції, що Україна має перемогти у війні з російським агресором і для цього необхідно продовжувати допомагати ЗСУ. Однак іноді виринають такі, що підігрують Кремлю.

Сайт "Сьогодні" зібрав найяскравіші цитати 27 травня.

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Не забудемо, не пробачимо

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс вважає, що необхідно не допустити програшу України.

"Ми повинні забезпечити перемогу України у цій великій боротьбі за свободу. Путін веде війну не лише проти українського народу, а й проти основ наших суспільств: свободи, суверенітету і верховенства права. Саме тому ми повинні зробити все можливе, щоб Україна перемогла з відновленням її суверенітету та поразкою та стримуванням Росії", – сказала Трасс.

Берлін різко виступив за покарання Путіна.

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"Путіну не повинна зійти з рук його цинічна, нелюдська війна", – сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Підтримка

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон знову закликав світ підтримати Україну зброєю.

"Боюсь, що Путін, ціною великих втрат для себе та російських військових, продовжує прогризати землю на Донбасі. Він продовжує домагатися поступового, повільного, але, боюсь, відчутного прогресу, і тому абсолютно необхідно, щоб ми продовжували підтримувати українців у військовому плані", – зазначив британський політик.

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Миротворець

Президент Італії Серджо Маттарелла вважає, що треба йти на переговори.

"Я зазначив, що, на думку Італії, необхідно тиснути на Росію, щоб вона врешті погодилася на перемир’я. Нам потрібно наблизитися до припинення вогню і переговорів. Ми віримо, що це відбудеться, але для цього Росія має відчувати потужний тиск з боку Європи", – сказав Серджо Маттарелла.

Інша думка

Держсекретар США Ентоні Блінкен покритикував Китай за його позицію щодо агресії Росії.

"Коли РФ відкрито готувалася до вторгнення в Україну, президент Сі та президент Путін заявили про "безмежну дружбу" між своїми державами. А цього тижня, коли президент Байден був у Японії, Китай і РФ провели спільне патрулювання стратегічних бомбардувальників у регіоні", – заявив Блінкен.

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