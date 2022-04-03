Из освобожденной Киевской области вывезли более 400 тел убитых мирных жителей – Офис генпрокурора

140 из них уже осмотрены прокурорами

Вся освобожденная от оккупантов территория поделена на квадраты. / Фото: Коллаж: Сегодня

Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины работают над уголовным производством по факту совершения руководством России геноцида украинского народа.

Об этом сообщила в Facebook генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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Что происходит

По ее словам, особое внимание уделяется массовым разрушениям в Мариуполе, населенных пунктах Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Луганской и Донецкой областей.

"Вся освобожденная от оккупантов территория поделена на квадраты, в каждом из которых работают следственно-оперативные группы прокуроров, следователей и оперативных сотрудников Нацпола. К проведению осмотров мест событий привлекаются инспекторы-криминалисты, взрывотехники, кинологи, судебно-медицинские эксперты или врачи. Впереди этих команд всегда ГСЧС – враги заминировали города и села, осталось много не сдетонированных боеприпасов, они оставили "растяжки" даже на местных трупах", – написала Венедиктова.

Фото – facebook.com/VenediktovaIryna.

Генпрокурор также сообщила, что на территории Бучанского района привлечены более 50 сотрудников Нацполиции и прокуроров. Аналогичная работа также разворачивается во всех освобожденных населенных пунктах Киевской и Черниговской области.

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"Далее Офис генпрокурора будет увеличивать численность следственно-оперативных групп, чтобы обеспечить максимально быстрый и эффективный сбор доказательств военных преступлений. В бюро судмедэкспертизы постоянно дежурят прокуроры, следователи и судебные эксперты для проведения осмотров, вскрытий и отбора образцов ДНК. С территории Киевской области вывезены 410 тел убитых мирных жителей, за 1-3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами".

По ее словам, ведется работа с местным населением, поиск свидетелей, потерпевших, сбор фото и видеодоказательств.

Фото – facebook.com/VenediktovaIryna.

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Напомним, Ирина Венедиктова заявляла, что уже десять стран начали свои собственные расследования о войне в Украине.

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