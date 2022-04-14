Як окупанти збиралися захопити Київ – розвідка викрила таємні документи армії РФ

Зокрема, були визначені етапи проведення наступу

Окупанти отримали завдання захопити лівобережну частину Києва. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українська розвідка здобула документи російських окупантів, які свідчать про наміри ворога захопити Київ.

Про це повідомляє в Telegram Міністерство оборони України.

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У міністерстві зазначають, що угруповання російських військ "Центр", яке діяло на Чернігівському та Сумському напрямках, отримало завдання захопити лівобережну частину Києва.

"Про це йдеться в бойовому розпорядженні командиру 96-ї окремої розвідувальної бригади, яке він отримав зі штабу 1-ї танкової армії західного військового округу. В документі визначені етапи проведення наступу та завдання для особового складу бригади", – вказали в Міноборони.

З документом можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало список російських окупантів, які скоїли воєнні злочини проти українців. Усі вони – спецпризначенці Росгвардії.

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