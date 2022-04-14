Как оккупанты собирались захватить Киев – разведка разоблачила тайные документы армии РФ

В частности, были определены этапы проведения наступления

Оккупанты получили задачу захватить левобережную часть Киева. / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинская разведка получила документы российских оккупантов, свидетельствующие о намерениях врага захватить Киев.

Об этом сообщает в Telegram Министерство обороны Украины.

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В министерстве отмечают, что группировка российских войск "Центр", действовавшая на Черниговском и Сумском направлениях, получила задачу захватить левобережную часть Киева.

"Об этом идет речь в боевом распоряжении командиру 96-й отдельной разведывательной бригады, которое он получил из штаба 1-й танковой армии западного военного округа. В документе определены этапы проведения наступления и задания для личного состава бригады", – указали в Минобороны.

С документом можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало список российских оккупантов, совершивших военные преступления против украинцев. Все они – спецназовцы Росгвардии.

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