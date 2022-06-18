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Контрнаступ ЗСУ та дата переговорів із Москвою: головні заяви влади за 18 червня

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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18 червня, 15:50
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Голова української переговорної делегації Давид Арахамія розповів, коли діалог із Москвою може відновитися
Арахамія заявив, що переговори з Росією відновляться після контрнаступу ЗСУ.
Арахамія заявив, що переговори з Росією відновляться після контрнаступу ЗСУ. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 115-й день повномасштабної війни із Росією. Голова української переговорної делегації Давид Арахамія заявив, що діалог із Москвою про мир може відновитися вже до кінця літа. Це залежатиме від результатів контрнаступу ЗСУ. Водночас голова РНБО Олексій Данілов пояснив, що підготовка до війни з Росією тривала щонайменше півтора року і розповів, як це відбувалося.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 18 червня.

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Президент України підбив підсумки 114-ї доби війни проти Росії

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у ніч на 18 червня і розповів, чому для України так важливий вступ до ЄС. Після того, як Єврокомісія рекомендувала надати Україні статусу кандидата в члени ЄС, президент пояснив, що наша країна опинилася за крок до початку повноцінної інтеграції з Європейським Союзом.

"І це історичне досягнення всіх, хто працює на нашу державу. Залишилося дочекатися рішення Європейської ради наступного тижня. І я вважаю, що Україна зробила все можливе, щоб і цей крок був позитивним – рішення Європейської ради, тобто лідерів країн ЄС", – сказав президент.

Зеленський наголосив на тому, що незважаючи на війну Україна зберегла європейські цінності.

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"Українські інститути зберігають стійкість навіть в умовах війни. Українські демократичні звички і зараз не втратили чинності. І наше зближення з Європейським Союзом – це не тільки для нас позитив. Це найбільший внесок у майбутнє Європи за багато років. Євроінтеграція України – це не щось суто політичне, не щось відірване від життя пересічних людей. Навпаки. Чим ближче ми з іншими європейськими країнами, тим більше можливостей у нас, щоб гарантувати всім українцям сучасне та забезпечене життя", – наголосив лідер України.

Дата поновлення переговорів з Москвою

Давид Арахамія. Фото: ОП

Голова української переговорної делегації Давид Арахамія анонсував відновлення діалогу з Кремлем після контрнаступів ЗСУ. Це, найімовірніше, відбудеться у серпні.

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Арахамія зазначив, що поновлення мирних переговорів із Росією можливе, коли ЗСУ зміцнять позиції на фронті, але де саме – він не уточнив.

За словами Арахамії, Україна може відновити переговори з посиленої позиції наприкінці серпня.

"Ми не хочемо ділитися нашими планами з росіянами, тому що вони можуть це побачити у відкритих джерелах. Але я думаю, ми проведемо операцію з контрнаступу у деяких місцях", – розповів він.

Україна щонайменше 1,5 року готувалася до війни

Олексій Данілов. Фото: ОП

Секретар РНБО Олексій Данілов у відповідь на критику президента США Джо Байдена про те, що Київ "не захотів чути попередження" про майбутнє повномасштабне вторгнення Росії, заявив, що Україна готувалася до майбутньої війни.

Він стверджує – все, що говорили американці щодо війни, не було несподіванкою для Києва.

"Готуватися до війни ми почали заздалегідь. Ми зрозуміли, що потрібно максимально прибирати вплив РФ. Уявіть собі, якби до 24 лютого всі ці медійні гауляйтери, що волають із пропагандистських каналів, були в ефірі нашого телебачення. Уявіть, що Медведчук не вдома з браслетом на нозі сидить, а продовжує працювати зі своєю агентурою. Уявіть, що ми не приділяємо уваги нашому кіберзахисту та зв'язку. І 25 лютого ні в кого немає телебачення, радіомовлення, ви не можете зателефонувати", – пояснив Данілов.

Секретар РНБО додав, що підготовка тривала півтора року, щоб усі комунікації були захищені.

"Під час війни це питання номер один", – заявив Данілов.

Водночас він пояснив, що повідомляти заздалегідь про наближення війни українцям було не можна.

Також Данілов розкритикував заяви представників української влади щодо кількості жертв ЗСУ на фронті.

"Я хочу ще раз звернутися до діячів, які розповідають, що у нас щодня 200, 300 і більше людей на фронті (гинуть. – Ред.). Дехто взагалі про 1000 заявив… Цим не можна жонглювати. Це не кеглі та не цирк. Це життя людей", – сказав він.

Путін відкинув Росію у Середньовіччя

Президент РФ Володимир Путін, виступаючи на пленарному засіданні 25-го Петербурзького міжнародного економічного форуму, заявив, що проведення "спеціальної військової операції" було вимушеним. У відповідь на це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк жорстко розкритикував фантазії російського диктатора.

"Нове пояснення людоїдської війни від Путіна. Нападаєш на Україну, стираєш цілі міста, здійснюєш масові страти, перетворюєш Росію на середньовіччя, а потім називаєш це... "рятувальним колом для Заходу"? Насилуй на благо, вбивай, щоб потрапити до раю? І хто повинен у це повірити, окрім Z-табору?" – написав Подоляк у Twitter.

Генштаб назвав новий смертоносний напрямок для окупантів

Втрати російських окупантів від початку вторгнення до України перевищують 33 тисячі особового складу, майже 1,5 тисячі танків та сотні літаків та вертольотів, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 18.06 орієнтовно становили:

  • особового складу – близько 33 350 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків – 1465 (+9) од.
  • бойових броньованих машин – 3573 (+10) од.,
  • артилерійських систем – 739 (+5) од.,
  • РСЗВ – 233 (+0) од.,
  • засобів ППО – 98 (+1) од.,
  • літаків – 216 (+1) од.,
  • вертольотів – 180 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 594 (+1),
  • крилатих ракет – 129 (+0),
  • кораблів/катерів – 14 (+1) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2513 (+17) од.,
  • спеціальної техніки – 55 (+0).

Найбільші втрати противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямках.

Докладніше про втрати окупантів розповів телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0.":

Раніше ми писали, що пообіцяв прем'єр Великої Британії Борис Джонсон під час візиту до Києва 17 червня

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 18 червня прибув із візитом на Миколаївщину. Ми розповідали, де він побував та про що говорив.

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1
Особовий склад 33350
Особовий склад
2
Танки 1465
Танки
3
ББМ 3573
ББМ
4
Артилерія 739
Артилерія
5
Засоби ППО 98
Засоби ППО
6
РСЗВ 233
РСЗВ
7
Літаки 216
Літаки
8
Гелікоптери 180
Гелікоптери
9
БПЛА 594
БПЛА
10
Кораблі/катери 14
Кораблі/катери
11
Транспорт 2513
Транспорт
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