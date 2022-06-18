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Контрнаступление ВСУ и дата переговоров с Москвой: главные заявления властей за 18 июня

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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18 июня, 15:50
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Глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия рассказал, когда диалог с Москвой может возобновится
Арахамия заявил, что переговоры с Россией возобновятся после контрнаступления ВСУ.
Арахамия заявил, что переговоры с Россией возобновятся после контрнаступления ВСУ. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 115-й день полномасштабной войны с Россией. Глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия заявил, что диалог с Москвой о мире может возобновиться уже к концу лета. Это будет зависеть от результатов контрнаступления ВСУ. В то же время, глава СНБО Алексей Данилов объяснил, что подготовка к войне с Россией продолжалась минимум полтора года и рассказал, как это происходило.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 18 июня.

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Президент Украины подвел итоги 114-х суток войны против России

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в ночь на 18 июня и рассказал, что почему для Украины так важно вступление в ЕС. После того, как Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС, президент объяснил, что наша страна оказалась в шаге до начала полноценной интеграции с Европейским Союзом.

"И это историческое достижение всех, кто работает на наше государство. Осталось дождаться решения Европейского совета на следующей неделе. И я считаю, что Украина сделала все возможное, чтобы и этот шаг был положительным – решение Европейского совета, то есть лидеров стран ЕС", – сказал президент.

Зеленский акцентировал внимание на том, что несмотря на войну Украина сохранила европейские ценности.

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"Украинские институты сохраняют устойчивость даже в условиях войны. Украинские демократические привычки и сейчас не утратили силу. И наше сближение с Европейским Союзом – это не только для нас позитив. Это самый большой вклад в будущее Европы за многие годы. Евроинтеграция Украины – это не что-то чисто политическое, не что-то оторванное от жизни обычных людей. Напротив. Чем ближе мы с другими европейскими странами, тем больше возможностей будет у нас, чтобы гарантировать всем украинцам современную и обеспеченную жизнь", – отметил лидер Украины.

Дата возобновления переговоров с Москвой

Давид Арахамия. Фото: ОП

Глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия анонсировал возобновление диалога с Кремлем после контрнаступлений ВСУ. Это, вероятнее всего, произойдет в августе.

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Арахамия отметил, что возобновление мирных переговоров с Россией возможно, когда ВСУ укрепят позиции на фронте, но где именно – он не уточнил.

По словам Арахамии, Украина может возобновить переговоры с усиленной позиции в конце августа.

"Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах", – рассказал он.

Украина минимум 1,5 года готовилась к войне

Алексей Данилов. Фото: ОП

Секретарь СНБО Алексей Данилов в ответ на критику президента США Джо Байдена о том, что Киев "не захотел слышать предупреждения" о грядущем полномасштабном вторжении России, заявил, что Украина готовилась к предстоящей войне.

Он утверждает – все, что говорили американцы по поводу войны, не было неожиданностью для Киева.

"Готовиться к войне мы начали заранее. Мы поняли, что нужно максимально убирать влияние РФ. Представьте себе, если бы до 24 февраля все эти медийные гауляйтеры, вопящие из пропагандистских каналов, были в эфире нашего телевидения. Представьте, что Медведчук не дома с браслетом на ноге сидит, а продолжает работать со своей агентурой. Представьте, что мы не уделяем внимания нашей киберзащите и связи. И 25 февраля ни у кого нет телевидения, радиовещания, вы не можете позвонить", – объяснил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что подготовка длилась полтора года, чтобы все коммуникации были защищены.

"Во время войны это вопрос номер один", – заявил Данилов.

В то же время он объяснил, что сообщать заранее о приближении войны украинцам было нельзя.

Также Данилов раскритиковал заявления представителей украинских властей относительно количества жертв ВСУ на фронте.

"Я хочу еще раз обратиться к деятелям, рассказывающим, что у нас ежедневно 200, 300 и более людей на фронте (гибнут. – Ред.). Кое-кто вообще о 1000 заявил… Этим нельзя жонглировать. Это не кегли и не цирк. Это жизнь людей", – сказал он.

Путин отбросил Россию в Средневековье

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании 25-го Петербургского международного экономического форума, заявил, что проведение "специальной военной операции" было вынужденным. В ответ на это советник главы Офиса президента Михаил Подоляк жестко раскритиковал фантазии российского диктатора.

"Новое объяснение людоедской войны от Путина. Нападаешь на Украину, стираешь целые города, совершаешь массовые казни, превращаешь Россию в средневековье, а потом называешь это… "спасательным кругом для Запада"? Насилуй во благо, убивай, чтобы попасть в рай? И кто должен в это поверить, кроме Z-лагеря?", – написал Подоляк в Twitter.

Генштаб назвал новое смертоносное направление для оккупантов

Потери российских оккупантов с начала вторжения в Украину превышают 33 тысячи личного состава, почти 1,5 тысячи танков и сотни самолетов и вертолетов, сообщили в Генштабе ВСУ.

общие боевые потери противника с 24.02 по 18.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 33 350 (+200) человек ликвидировано,
  • танков – 1465 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 3573 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 739 (+5) ед,
  • РСЗО – 233 (+0) ед,
  • средств ПВО – 98 (+1) ед,
  • самолетов – 216 (+1) ед,
  • вертолетов – 180 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 594 (+1),
  • крылатых ракет – 129 (+0),
  • кораблей/катеров – 14 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2513 (+17) ед,
  • специальной техники – 55 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлениях.

Подробнее о потерях оккупантов рассказал телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0.":

Ранее мы писали, что пообещал премьер Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев 17 июня.

Напомнив, президент Украины Владимир Зеленский 18 июня прибыл с визитом в Николаевскую область. Мы рассказывали, где он побывал и о чем говорил.

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Данные на 09:30 18 июня
1
Личный состав 33350
Личный состав
2
Танки 1465
Танки
3
ББМ 3573
ББМ
4
Артиллерия 739
Артиллерия
5
Средства ПВО 98
Средства ПВО
6
РСЗО 233
РСЗО
7
Самолеты 216
Самолеты
8
Вертолеты 180
Вертолеты
9
БПЛА 594
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2513
Транспорт
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