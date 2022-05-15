Кулеба назвав умову для переговорів із РФ

Кулеба наголосив на необхідності переслідування винних у воєнних злочинах

Кулеба про переговори / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що одним із підсумків завершення війни РФ проти України має стати процес у Міжнародному кримінальному суді. Україна готова до дипломатії але не дозволить, щоб переговори просто відкладали наступний етап війни.

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю Bild am Sonntag.

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"Немає нічого поганого у припиненні вогню, якщо це перший крок до рішення, за якого українська територія звільняється. Ми готові до дипломатії, але ми не дозволимо дипломатії просто продовжити наші страждання та просто відстрочити наступну фазу війни" , – сказав Кулеба.

Кулеба наголосив на необхідності переслідування винних у військових злочинах, аж до вищого керівництва РФ.

"Я хочу сидіти у залі суду у Міжнародному кримінальному суді і хочу бачити Путіна на лаві підсудних", – заявив міністр.

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Міністр МЗС додав, що Путін прорахувався. Він недооцінив народ України та друзів, які підтримують його у всьому світі.

Зеленський висловився про можливість переговорів із Путіним

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія має менше шансів сісти за стіл переговорів з Україною з кожним новим воєнним злочином окупантів.

"З кожною новою Бучею, з кожним новим Маріуполем, з кожним новим містом, де десятки загиблих, випадки зґгвалтувань, з кожним новим звірством зникає бажання та можливість домовлятися, як і можливість вирішення цього питання дипломатичним тоном", – каже Зеленський.

Президент України також висловив упевненість, що Україна виграє війну та поверне собі всі території.

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Також Зеленський заявив, що не має наміру йти на поступки, які дозволять Росії "зберегти особу".

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