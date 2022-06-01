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Наша війна сьогодні – це війна за майбутнє наших дітей: головні заяви влади за 1 червня

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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1 червня, 12:49
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Росія вкрала дитинство в українських дітей
Росія має понести покарання за страждання українських дітей. Фото: колаж "Сьогодні"
Росія має понести покарання за страждання українських дітей. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 98-й день повномасштабної війни з Росією. Окупанти намагаються захопити Сєвєродонецьк, а тим часом Євросоюз погодив шостий пакет санкцій проти Росії.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 1 червня.

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Президент України підбив підсумки 97-ї доби війни проти Росії

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян вночі проти 1 червня і заявив, що ЄС узгодив шостий санкційний пакет проти Росії.

"Європейські країни погодилися на суттєве обмеження імпорту нафти з Росії. І я вдячний усім, хто працював для досягнення цієї згоди. Практичний результат – це мінус десятки мільярдів євро, які Росія тепер не зможе направити на фінансування терору", – сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що очікує від західних партнерів відключення одного з найбільших російських банків – Сбербанку – від SWIFT за умовами шостого санкційного пакету, припинення мовлення російських дезінформаційних каналів у Європі та нові персональні санкції.

"Працюватимемо і над новими обмеженнями проти Росії за цю війну. Як тільки запрацює шостий пакет, одразу почнемо готувати сьомий. У результаті не повинно залишитися жодних істотних економічних відносин вільного світу з державою-терористом", – наголосив він.

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ЄС заборонить страхування кораблів, що транспортують російську нафту

Євросоюз заборонить страхування кораблів, що транспортують російську нафту. Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

"Ця заборона є одним з найсерйозніших фінансових інструментів впливу ЄС, який блок має у своєму розпорядженні, щоб завдати шкоди російській економіці, оскільки тепер для Росії буде проблематичним продавати нафту до Азії, бо саме європейські компанії страхують більшу частину світової торгівлі нафтою. Також ЄС та Велика Британія домовляються про заборону страхування танкерів з російською нафтою", – написав Єрмак.

Росія вкрала дитинство в українських дітей

Росія вкрала дитинство в українських дітей. Про це 1 червня, у День захисту дітей, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

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"Ще три місяці тому вони гралися на дворі, гортали TikTok та планували, як святкувати день народження. Все змінилося 24.02. Росія зробила найтяжчий злочин із можливих – вона вкрала в них дитинство. Наша війна сьогодні – це війна за майбутнє наших дітей", – написав він.

На сході щодня гинуть 60-100 українських солдатів

Щодня у боях помирають 60-100 українських солдатів, ще близько 500 дістають поранення. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Newsmax.

"Ситуація на сході України дуже складна. Ми щодня втрачаємо від 60 до 100 солдатів убитими та близько 500 людей пораненими в бою. Ми утримуємо наші оборонні периметри", – заявив Зеленський.

За його словами, найскладніша ситуація у Сєвєродонецьку та Лисичанську.

Російські окупанти б'ють ракетами по Сумській області та штурмують Донбас

Російські окупанти знову завдали ракетного удару по Сумській області. Також загарбники продовжують перегруповувати війська та штурмують населені пункти на Донбасі. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Агресор завдав ракетного авіаційного удару з літаків Су-35 по Білопіллю Сумської області. Вогнем артилерії завдав враження в районі населеного пункту Середина-Буда Сумської області", – йдеться у повідомленні.

Зазначають, що на Харківському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії населені пункти Олександрівка, Слатине та Циркуни. Завдав ударів гелікоптерами армійської авіації в районах населених пунктів Веселе та Тернове.

На Донецькому напрямку противник завдає вогневого враження вздовж лінії зіткнення з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. На Лиманському напрямку ворог за підтримки вертольотів Ка-52 веде наступ у напрямку Лиман – Старий Караван. На Сєвєродонецькому напрямку агресор вів штурмові дії у північних, південних та східних районах Сєвєродонецька, окремими підрозділами досяг успіху, закріплюється в центрі міста.

Ведучий Олексій Бурлаков для "Україна 4.5.0." повідомив зведення Генштабу ЗСУ станом на 1 червня. Відзначив кілька важливих моментів: йдуть серйозні бої в районі Довгенького, звідки противник відвів частину ізюмських підрозділів на відновлення. З Лимана росіяни наступають на село Старий Караван трасою, що веде на Слов'янськ. Там зараз точаться бої. Противник веде штурмові дії в північних, південних та східних районах Сєвєродонецька, окремими підрозділами досяг успіху, закріплюється в центрі міста. Тривають бої за трасу Лисичанськ – Бахмут.

Втрати російських окупантів становлять 30 700 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 30 700 солдатів і 1361 танк. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 01.06 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 30 700 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків – 1361 (+3) одиниця;
  • бойових броньованих машин – 3343 (+41) одиниці;
  • артилерійських систем – 659 (+10) одиниць;
  • РСЗВ – 207 (+0) одиниць;
  • засобів ППО – 94 (+1) одиниці;
  • літаків – 208 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів – 175 (+1) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 519 (+4) одиниць;
  • крилатих ракет – 120 (+0) одиниць;
  • кораблів / катерів – 13 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2290 (+15) одиниць;
  • спеціальної техніки – 49 (+1) одиниць.

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямах.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив втрати ворога за останню добу станом на 1 червня: особовий склад – 200 одиниць, танки – 3, а також 41 ББМ, 10 артилерійських систем та 1 гелікоптер. Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямах.

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1
Особовий склад 30700
Особовий склад
2
Літаки 208
Літаки
3
Гелікоптери 175
Гелікоптери
4
ББМ 3343
ББМ
5
Танки 1361
Танки
6
Артилерія 659
Артилерія
7
Засоби ППО 94
Засоби ППО
8
РСЗВ 207
РСЗВ
9
БПЛА 519
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2290
Транспорт
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