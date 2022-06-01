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Наша война сегодня – это война за будущее наших детей: главные заявления властей за 1 июня

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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1 июня, 12:49
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Россия украла детство у украинских детей
Россия должна понести наказание за страдания украинских детей. Фото: коллаж "Сегодня"
Россия должна понести наказание за страдания украинских детей. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 98-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты пытаются захватить Северодонецк, а тем временем Евросоюз согласовал шестой пакет санкций против России.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 1 июня.

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Президент Украины подвел итоги 97-х суток войны против России

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам в ночь на 1 июня и заявил, что ЕС согласовал шестой санкционный пакет против России.

"Европейские страны согласились на существенное ограничение импорта нефти из России. И я благодарен всем, кто работал для достижения этого согласия. Практический результат – это минус десятки миллиардов евро, которые Россия теперь не сможет направить на финансирование террора", – сказал Зеленский.

Президент также отметил, что ожидает от западных партнеров отключения одного из крупнейших российских банков – Сбербанка – от SWIFT в рамках шестого санкционного пакета, прекращения вещания российских дезинформационных каналов в Европе и новых персональных санкций.

"Будем работать и над новыми ограничениями против России за эту войну. Как только заработает шестой пакет, сразу начнем готовить седьмой. В итоге не должно остаться никаких существенных экономических отношений свободного мира с государством-террористом", – подчеркнул он.

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ЕС запретит страхование кораблей, транспортирующих российскую нефть

Евросоюз запретит страхование кораблей, транспортирующих российскую нефть. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Этот запрет является одним из самых серьезных финансовых инструментов влияния ЕС, которым блок располагает, чтобы нанести ущерб российской экономике, поскольку теперь для России будет проблематичным продавать нефть в Азию, потому что именно европейские компании страхуют большую часть мировой торговли нефтью. Также ЕС и Великобритания договариваются о запрете страхования танкеров с нефтью", – написал Ермак.

Россия украла детство у украинских детей

Россия украла детство у украинских детей. Об этом 1 июня, в День защиты детей, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

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"Еще три месяца назад они играли на улице, листали TikTok и планировали, как праздновать день рождения. Все поменялось 24.02. Россия совершила самое тяжелое преступление из возможных – она украла у них детство. Наша война сегодня – это война за будущее наших детей", – написал он.

На востоке ежедневно погибают 60-100 украинских солдат

Каждый день в боях умирают 60-100 украинских солдат, еще около 500 получают ранения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Newsmax.

"Ситуация на востоке Украины очень сложная. Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и около 500 человек ранеными в бою. Мы удерживаем наши оборонительные периметры", – заявил Зеленский.

По его словам, самая сложная ситуация сложилась в Северодонецке и Лисичанске.

Российские оккупанты бьют ракетами по Сумской области и штурмуют Донбасс

Российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по Сумской области. Также захватчики продолжают перегруппировывать войска и штурмуют населенные пункты на Донбассе. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Агрессор нанес ракетный авиационный удар с самолетов Су-35 по Белополью Сумской области. Огнем артиллерии нанес поражение в районе населенного пункта Середина-Буда Сумской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты Александровка, Слатино и Циркуны. Нанес удары вертолетами армейской авиации в районах населенных пунктов Веселое и Терновое.

На Донецком направлении противник производит огневое поражение вдоль линии столкновения из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. На Лиманском направлении враг при поддержке вертолетов Ка-52 ведет наступление в направлении Лиман – Старый Караван. На Северодонецком направлении агрессор вел штурмовые действия в северных, южных и восточных районах Северодонецка, отдельными подразделениями добился успеха, закрепляется в центре города.

Ведущий Алексей Бурлаков для "Украина 4.5.0." сообщил сводку Генштаба ВСУ по состоянию на 1 июня. Отметил несколько важных моментов: идут серьезные бои в районе Долгенького, откуда противник отвел часть изюмских подразделений на восстановление. Из Лимана россияне наступают на село Старый Караван по трассе, ведущей в Славянск. Там сейчас ведутся бои. Противник ведет штурмовые действия в северных, южных и восточных районах Северодонецка, отдельными подразделениями добился успеха, закрепляется в центре города. Продолжаются бои за трассу Лисичанск – Бахмут.

Потери российских оккупантов составляют 30 700 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 30 700 солдат и 1361 танк. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 30 700 (+200) человек ликвидировано;
  • танков – 1361 (+3) единица;
  • боевых бронированных машин – 3343 (+41) единицы;
  • артиллерийских систем – 659 (+10) единиц;
  • РСЗО – 207 (+0) единиц;
  • средств ПВО – 94 (+1) единицы;
  • самолетов – 208 (+0) единиц;
  • вертолетов – 175 (+1) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 519 (+4) единиц;
  • крылатых ракет – 120 (+0) единиц;
  • кораблей/катеров – 13 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2290 (+15) единиц;
  • специальной техники – 49 (+1) единиц.

Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил потери врага за последние сутки по состоянию на 1 июня: личный состав – 200 человек, танки – 3 единицы, а также 41 ББМ, 10 артиллерийских систем и 1 вертолет. Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

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1
Личный состав 30700
Личный состав
2
Самолеты 208
Самолеты
3
Вертолеты 175
Вертолеты
4
ББМ 3343
ББМ
5
Танки 1361
Танки
6
Артиллерия 659
Артиллерия
7
Средства ПВО 94
Средства ПВО
8
РСЗО 207
РСЗО
9
БПЛА 519
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2290
Транспорт
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