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Никифоров назвал главный результат визита Блинкена и Остина в Киев

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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25 апреля, 22:38
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Встреча с Зеленским была засекречена
Никифоров рассказал о визите Блинкена и Остина в Киев/Фото: коллаж: "Сегодня"
Никифоров рассказал о визите Блинкена и Остина в Киев/Фото: коллаж: "Сегодня"

Пресс-секретаря Офиса президента Сергей Никифоров рассекретил детали встречипрезидента Украины с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином.

Об этом Сергей Никифоров рассказал телеведущему каналу "Украина 24" Василию Голованову в эфире проекта FREEDOM.

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Цель визита заключалась не в конкретных договоренностях и мгновенных результатах.

"Эта встреча была для другого. Эта встреча была для того, чтобы согласовать позиции, чтобы наши уважаемые гости своими глазами увидели, что происходит в Украине, в чем нуждается Украина, какую помощь надо предоставить Украине для того, чтобы она успешно и дальше противостояла Российской Федерации", — отметил Никифоров.

По словам пресс-секретаря Офиса президента, Зеленский три часа с гостями обсуждали ряд ключевых пунктов повестки дня по таким темам, как оборонная помощь Украине, финансовая помощь, санкции, разблокировка черноморских портов и гарантии безопасности в будущей послевоенной конструкции.

"Говоря о результатах, общий результат такой: это конкретное понимание Соединенными Штатами потребностей Украины, конкретное понимание Соединенными Штатами текущей ситуации в Украине, военной, финансовой, политической, экономической, и конкретное понимание того, что Украине надо для борьбы. Вот это главный результат, а уже результаты конкретные, с подписями будут потом, на следующих встречах", — рассказал Никифоров

В отличие от встречи президента Зеленского с Борисом Джонсоном визит представителей США был более сдержанным.

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"Встреча происходила по согласованию сторон, то есть никаких неожиданностей, никаких прогулок не было. Господин Блинкен, господин Остин прибыли в Офис президента, провели переговоры и уехали. В общем без всяких неформальных общений", — добавил пресс-секретарь Офиса президента.

Ранее Зеленский проговорился о визите Блинкена

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции для украинских и западных СМИ в Киеве на станции метро 23 апреля проговорился о визите Блинкена. Как известно, США официально не анонсировали этот визит. Однако Зеленский сказал, что приезд Блинкена не являлся секретом.

"Я не думаю, что это большой секрет, хотя не знаю, известно ли, завтра (24 апреля, — ред.) к нам приезжают люди из Соединенных Штатов Америки. У меня будет встреча с министром обороны и государственным секретарем господином Блинкеном", – сказал президент.

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Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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