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Окупанти готують наступ на три міста на Донбасі – Генштаб ЗСУ

Павло Заяць Павло Заяць
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14 травня, 19:51
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Ворог продовжує обстрілювати позиції ЗСУ та цивільні об'єкти по всій лінії фронту
Окупанти активно діють на двох основних напрямках
Окупанти активно діють на двох основних напрямках / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти 18 травня продовжують активні дії в Донецькій і Харківській областях. На Донбасі готується наступ в напрямку Сєверодонецька, Соледара та Бахмута. Зберігається загроза нанесення ворогом ракетно-бомбових ударів по військових та цивільних об'єктах.

Таку інформацію оприлюднив у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.

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Зокрема, противник продовжує ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Агресор здійснює вогневий вплив вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони українських військ. Найбільша активність окупантів зберігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка змін не зазнала, противник активних дій не проводив.

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На території Гомельської області республіки Білорусь фіксується проведення робіт з розмінування місцевості в районах колишнього базування підрозділів РФ.

На Харківському напрямку окупанти основні зусилля зосередили на утриманні займаних позицій, контролі маршрутів постачання по автошляхах на північ та схід від міста Харкова, а також недопущенні просування ЗСУ у напрямку державного кордону.

На Слов'янському напрямку триває перегрупування підрозділів противника, створення запасів матеріально-технічних засобів.

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На Донецькому напрямку угруповання противника зосереджує основні зусилля на підготовці до наступальних дій у напрямках населених пунктів Сєверодонецьк, Соледар та Бахмут, здійснює поповнення запасів та перегрупування підрозділів. На зазначеному напрямку переміщено до двох батальйонних тактичних груп. Ворог проводить штурмові дії уздовж лінії зіткнення за підтримки авіації та артилерії. Має частковий успіх в районі Авдіївки.

На Лиманському та Сєверодонецькому напрямках противник проводить перегрупування військ. Відзначено посилення угруповання силами до батальйонної тактичної групи в районі залізничної станції "Новий Айдар".

В Маріуполі ворог продовжує блокування українських підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів, проводить штурмові дії.

На Запорізькому напрямку противник зосередив основні зусилля на артилерійських обстрілах позицій ЗСУ.

На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Агресор зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки, поповненні боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, інженерному обладнанні позицій, здійснює артилерійські обстріли позицій українських військ.

На території Придністровського регіону Республіки Молдова збройні формування переведені на повсякденний режим роботи. Водночас підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати в підвищеному ступені бойової готовності.

Кораблі Чорноморського флоту РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів виконують завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.

Ворог намагається наростити військову присутність на острові Зміїний, посилює систему протиповітряної оборони.

Російські війська продовжують цілеспрямоване знищення об’єктів цивільної інфраструктури України шляхом нанесення ракетно-бомбових ударів та здійснення артилерійських обстрілів населених пунктів в Донецькій, Одеській, Луганській та Харківській областях.

Противник на тимчасово зайнятих територіях сходу та півдня України намагається притягт громадян України до трудової діяльності в окупаційних установах та незаконних правоохоронних формуваннях, порушує їх права та свободи.

Втрати окупантів перевищили 27 тисяч солдатів

За даними Генштабу ЗСУ, втрати противника з 24.02 до 14.05 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 27 200 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1218 (+13) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 2934 (+34) од.,
  • артилерійських систем – 551 (+9) од.,
  • РСЗВ ‒ 195 (+2) од.,
  • засобів ППО ‒ 88 (+0) од.,
  • літаків – 200 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 163 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 411 (+6),
  • крилатих ракет ‒ 95 (+0),
  • кораблів/катерів ‒13 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2059 (+17) од.,
  • спеціальної техніки ‒ 42 (+1).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Слов’янському та Бахмутському напрямках.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 10 травня
1
Особовий склад 27200
Особовий склад
2
Літаки 200
Літаки
3
Гелікоптери 163
Гелікоптери
4
Танки 1218
Танки
5
ББМ 2934
ББМ
6
Артилерія 551
Артилерія
7
Засоби ППО 88
Засоби ППО
8
РСЗВ 195
РСЗВ
9
БПЛА 411
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2059
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