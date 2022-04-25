Окупанти обстріляли ракетами Львівську область: стався вибух і пожежа

Глава Львівської ОВА розповів про ситуацію в області

Окупанти вдарили ракетами по Львівській області / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти 25 квітня випустили ракети по Львівській області, на одній з залізничних станцій стався вибух.

Про це повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у своєму Telegram-каналі.

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"Сьогодні, 25 квітня, близько 08:30 внаслідок ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне". Структурні підрозділи ДСНС працюють на місці подій, пожежу ще гасять. Інформації щодо постраждалих станом на цю годину немає. Одну ракету на території Львівщини знищили підрозділи зенітних ракетних військ Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України", – повідомив він.

Як зазначив Козицький, ракети летіли на захід України з південно-східного напрямку, російські окупанти випускали їх з літаків стратегічної авіації, ймовірно Ту-95.

Згодом він додав, що пожежу внаслідок влучання ракети у тягову підстанцію залізничної станції на Золочівщині уже загасили, постраждалих немає.

Глава Львівської ОВА також наголосив, що інформація про вибухи у Яворівському районі, "яку активно поширюють деякі телеграм-канали та медіа", не відповідає дійсності.

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Нагадаємо, голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін повідомив, що російські окупанти обстріляли п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України. Є постраждалі.

Зокрема, російські окупанти обстріляли ракетами Жмеринку та Козятин Вінницької області.

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