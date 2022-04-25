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Окупанти намагаються знищити залізничну інфраструктуру України – МВС

Павло Заяць Павло Заяць
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25 квітня, 14:04
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Євгеній Єнін розповів про наслідки нових ракетних ударів
Військові РФ ракетами знищують залізничну інфраструктуру
Військові РФ ракетами знищують залізничну інфраструктуру / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти масованими ракетними обстрілами намагаються пошкодити залізничну інфраструктуру України.

Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін на Youtube-каналі "Україна 24" під час всеукраїнського марафону.

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"Хотів би зазначити, що попри російські артилерійські та ракетні масовані обстріли, від яких постраждала і Одеса, і Дніпропетровщина, сьогодні зранку ми зафіксували нові ракетні атаки насамперед по об'єктах залізничної інфраструктури, які ми побачили на Вінниччині, Львівщині і низці інших регіонів. На всіх місцях працюють наші рятувальники", – повідомив заступник глави МВС.

За його словами, станом на сьогоднішній ранок вдалося локалізувати ті пожежі, які були спричинені вчорашніми ракетними обстрілами в районі Кременчуцького нафтопереробного заводу.

"Безумовно, наступним кроком є фіксація слідів всіх цих ракетних обстрілів нашими слідчими", – додав Єнін.

Нагадаємо, голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін повідомив, що російські окупанти обстріляли п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України. Є постраждалі.

Зокрема, російські окупанти обстріляли ракетами Жмеринку та Козятин Вінницької області.

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Герої не вмирають!

Знищив 4 танки і взвод окупантів… Віталій Грицаєнко - старший лейтенант, позивний Гоголь, заступник командира окремого загону спецпризначення «Азов». Захищаючи Маріуполь, за допомогою РПГ-22 та мін власноруч підірвав 4 танки і 2 ББМ «Тигр», а зі стрілецької зброї вбив більше 30 російських морпіхів. Загинув від тяжких поранень під час виконання операції по знищенню командного пункту ворога. Але бойове завдання виконав. Герой України. Посмертно.

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