Окупанти намагаються знищити залізничну інфраструктуру України – МВС

Російські окупанти масованими ракетними обстрілами намагаються пошкодити залізничну інфраструктуру України.
Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін на Youtube-каналі "Україна 24" під час всеукраїнського марафону.
"Хотів би зазначити, що попри російські артилерійські та ракетні масовані обстріли, від яких постраждала і Одеса, і Дніпропетровщина, сьогодні зранку ми зафіксували нові ракетні атаки насамперед по об'єктах залізничної інфраструктури, які ми побачили на Вінниччині, Львівщині і низці інших регіонів. На всіх місцях працюють наші рятувальники", – повідомив заступник глави МВС.
За його словами, станом на сьогоднішній ранок вдалося локалізувати ті пожежі, які були спричинені вчорашніми ракетними обстрілами в районі Кременчуцького нафтопереробного заводу.
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"Безумовно, наступним кроком є фіксація слідів всіх цих ракетних обстрілів нашими слідчими", – додав Єнін.
Нагадаємо, голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін повідомив, що російські окупанти обстріляли п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України. Є постраждалі.
Зокрема, російські окупанти обстріляли ракетами Жмеринку та Козятин Вінницької області.
РФ обстрілює Україну
- Російські військові завдали ракетних ударів по Кременчуцькій ТЕЦ та по Кременчуцькому НПЗ. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, а ще сім отримали поранення різного ступеня важкості.
- У Луганській області на Великдень російські військові втретє влучили у нафтопереробний завод. Також вони обстріляли житлові будинки у Лисичанську, Сєвєродонецьку, Рубіжному, Гірському.
- Внаслідок обстрілів загинуло 5 мирних жителів Донецької області — 2 у Новоселівці, 2 у Красногорівці Очеретинської громади та 1 у Новомихайлівці. Крім того, 5 цивільних було поранено. У Бахмуті отримали медичну допомогу двоє людей.
- Ворог обстрілює житлові райони та будинки Харкова, знищуючи міську інфраструктуру. Вже зруйновано 2195 будинків харків'ян з восьми тисяч.
- Напередодні православного Великодня окупанти обстріляли Одесу ракетами. Внаслідок цього загинуло 8 мирних жителів, серед них тримісячна дитина, поранено 18 людей.
"Ми з України! Сьогодні вночі однією українкою стало більше! P.S. Христос Воскрес!"