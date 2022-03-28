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Оккупанты убили почти 5000 жителей Мариуполя, людей хоронят прямо во дворах (фото)

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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28 марта, 20:28
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Бои идут постоянно, тела погибших лежат на улицах города
Оккупанты превратили дворы Мариуполя в кладбища
Оккупанты превратили дворы Мариуполя в кладбища / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе за почти четыре недели осады города российскими оккупантами были убиты почти 5000 жителей, в частности 210 детей.

Такие данные по состоянию на 27 марта публикует НВ со ссылкой на информацию, полученную в Офисе президента Украины.

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В ОПУ уточнили, что данные о погибших не окончательны, так как установить точное количество на данный момент невозможно. Тела погибших лежат на улицах города, постоянно идут бои.

Также опубликованы данные о разрушениях в Мариуполе:

  • жилые дома: поврежденных – 2340 (90%), из них с прямым попаданием — 1560 (60%) и разрушены — 1040 (40%).
  • частный сектор: повреждено – 61 200 (90%), из них прямым попаданием — 40 800 (60%) и разрушено – 27 200 (40%).
  • больницы: повреждены – 7 (90%), из них разрушены — 3 (40%).
  • поликлиники: повреждены – 4 (90%), из них разрушены — 1 (40%).
  • роддома: повреждены – 3 (100%), из них разрушены — 1 (40%).
  • ВУЗы: повреждены – 7 (90%), из них разрушены — 3 (40%).
  • школы: повреждены – 57 (90%), из них разрушены — 23 (40%).
  • детские сады: повреждены – 70 (90%), из них разрушены – 28 (40%).
  • заводы – 2 (повреждены).
  • порт – 1 (поврежден).

Журналист Денис Казанский опубликовал в своем Telegram-канале фотографии из Мариуполя – могилы прямо в дворах жилых домов.

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"Российские военные преступники превратили дворы Мариуполя в кладбища", – написал он.

Мэр Мариуполя заявил о необходимости эвакуации города

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил о необходимости полной эвакуации из города.

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"Достаточно много людей находится в Мариуполе, точно за 100 тысяч человек. Порядка 160 тысяч, по нашим оценкам, находятся в Мариуполе, в котором невозможно жить, потому что нет вообще ничего: ни воды, ни света, ни тепла, ни связи", – сказал Бойченко.

Он подчеркнул, что городу необходима полная эвакуация.

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Екатерина Ступницкая – военный медик, сержант ВСУ. С 2014 года была на передовой и неоднократно спасала жизни нашим военным. В марте 2022-го, рискуя жизнью, она под огнем оказала медицинскую помощь нескольким украинским танкистам, но вскоре погибла под обстрелом. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Два старика-пенсионера из разных регионов Украины вспомнили о партизанских корнях - и нанесли урон врагу. Первый (на фото) - угнал у оккупантов грузовик и доставил украинским военным. Второй - 78-летний дед Василий из Баштанки (Николаевщина), расстроившись, что его не взяли в тероборону, сделал “коктейли молотова” и сам забросал вражескую установку “Град”.
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Наша цель - ни копейки в бюджет страны-агрессора. Уже много компаний поддержали Украину и уходят с российского рынка. И я уверен: те, кто еще сомневается, должны сделать верный выбор. Нельзя поддерживать военные преступления, недопустимо торговать с военными преступниками и зарабатывать на убийствах мирных людей.

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