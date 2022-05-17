Операція триває. Верещук повідомила про евакуацію з "Азовсталі"

Віцепрем'єрка розповіла, що буде далі з евакуйованими

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З заводу "Азовсталь" у Маріуполі"евакуйовано тяжкопоранених українських військових, гуманітарна операція триває. Евакуйованих планується обміняти. Про це розповіла віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у своєму Telegram-каналі.

"Азовсталь: гуманітарна операція триває. На користь збереження життів учора було евакуйовано 52 важкопоранених наших військовослужбовців. Після стабілізації їхнього стану ми їх обміняємо на російських військовополонених. Працюємо над наступними етапами гуманітарної операції", – повідомила вона.

Евакуація з "Азовсталі"

Після 82 днів оборони з оточеного окупантами Маріуполя почали евакуювати українських військових, котрі обороняли завод "Азовсталь". Військове командування України дало наказ зберегти особовий склад оборонців. У ніч проти 17 травня понад 250 військових з гуманітарного коридору було виведено на непідконтрольні Україні території з подальшим обміном.

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У медичний заклад у Новоазовську евакуювали 53 тяжко поранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор було доставлено до Оленівки. Обидва населені пункти окуповані так званими "ДНР".

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