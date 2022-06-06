Облога Слов'янська та масштабний наступ: Арестович спрогнозував складний тиждень на фронті

Радник голови ОП розповів, що відбувається

Олексій Арестович розповів, де посилились російські окупанти. / Фото: Колаж: Сьогодні

Найближчий тиждень буде складним для української армії. Російські окупанти накопичили сили і перейшли одночасно в оперативно-тактичний наступ одразу на трьох ключових ділянках місцевості.

Про це заявив радник голови ОП Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live".

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"І якщо додати запорізький напрямок, то стане зовсім весело – а вони (окупанти – ред.) додадуть", – зазначив він.

Серед проблем Арестович зазначив, що окупанти наближаються до Слов'янська та можуть взяти його в облогу. Водночас окупанти посилилися під Сєверодонецьком:

"Але найголовніше і найнеприємніше – вони притягли туди купу артилерії і просто "виносять місто в нуль". Так ми не можемо реалізувати свою основну перевагу у ближніх піхотних боях, а змушені маневрувати під ударами артилерії".

Також він заявив про те, що загарбники можуть перерізати трасу Бахмут-Лисичанськ:

"Вони зняли з того Бахмутського напряму війська, але основні зусилля сконцентрували на перерізанні траси. Просуваються там – повільно, але йдуть. Є нехила загроза, що вони її таки переріжуть".

Крім цього, загалом Росія планує наступ одночасно на трьох напрямках від Ізюма до Попасної, де зібрала близько 35-40 тисяч військ. За словами Арестовича, окупанти "кинули туди все, що нашкрябали".

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Також, на його думку, може загостритися ситуація в Запорізькій області – росіяни концентрують війська в районі Василівки, на південь від Запоріжжя. Водночас на Харківському напрямку в принципі без змін, хоча по місту били зі ствольної артилерії.

Проте Арестович припустив, що, можливо, Генштаб має "якийсь хитрий план", який змінить ситуацію.

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Нагадаємо, Олексій Арестович заявив, що російські війська звозять на тимчасово окупований український острів Зміїний засіб ППО та інші озброєння, але це дається їм нелегко завдяки зусиллям ЗСУ. Через непродуману логістику окупанти підставляють самі себе під удар наших військ.

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