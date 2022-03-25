ЗСУ ліквідували понад 16 тисяч солдатів РФ і знищили п'ять кораблів

Свіже зведення перемог української армії

Ранок 24 березня розпочався з ворожих десантних кораблів, що горять, в Бердянську / Колаж "Сьогодні"

Минулої доби, 24 березня, російські війська, що вторглися на територію України місяць тому, втратили ще кілька сотень своїх солдатів

Нове зведення опублікував Генеральний штаб Збройних Сил України.

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Зведення

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 25.03 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 16100 осіб,

танків ‒ 561 од.,

бойових броньованих машин ‒ 1625 од.,

артилерійських систем – 291 од.,

РСЗВ 90 од.

засоби ППО – 49 од.,

літаків – 115 од.,

вертольотів – 125 од.,

автомобільної техніки ‒ 1089 од.,

кораблі/катери 5 од.

цистерн з ПММ 72,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53,

Спеціальна техніка – 18.

Загалом, як повідомлялося раніше, Росія втратила вже понад 35% усіх сил, які накопичила на кордоні з Україною для початку так званої "спецоперації".

Обстановка

Найвагомішою перемогою 24 березня стала операція зі знищення в порту окупованого Бердянська великого десантного корабля "Саратов", а також пошкодження ще двох БДК "Новочеркаськ" та "Цезар". Їх окупанти відігнали в море.

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Стало відомо, що у драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування загинуло близько 300 людей. Про це повідомив Telegram-канал Маріупольської міськради.

Увечері 24 березня окупанти обстріляли село Калинівка Фастівського району. Боєприпаси потрапили до нафтобази, внаслідок чого почалася пожежа.

Американські ЗМІ повідомляють, що внаслідок запеклих зіткнень навколо Ізюму більша частина міста зруйнована, а нові супутникові знімки показують, що ворожа техніка оточила місто.