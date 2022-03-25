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Під Броварами ЗСУ зупинили наступ, до Азовського моря прибув ракетний катер окупантів – Генштаб

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25 березня, 14:01
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Москва відправила до Білорусі підкріплення з Камчатки та Бурятії
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Росія підтягує додаткові сили в українські територіальні води / Колаж "Сьогодні"

На 30-ту добу героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню, окупантам не вдалося досягти основних цілей – блокади Києва та виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Частково ворог досяг успіху у створенні сухопутного коридору між тимчасово окупованими АР Крим та частиною Донецької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

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Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, Москва проводить заходи щодо поповнення втрат своїх військ шляхом формування та відправлення до Білорусі зведених підрозділів з Кяхти, Улан-Уде, Катеринославська, Петропавловська-Камчатська.

На Волинському напрямку противник активних дій не робив. Імовірність залучення збройних сил Білорусі до агресії проти України оцінюється як висока.

На Поліссі противник наступальних дій не проводив. Зосереджує зусилля на обстрілах позицій ЗС України в районах н.п. Нова Буда, Наливайківка, Озерщина. Здійснює переміщення підрозділів, логістичне забезпечення, намагається закріпитися на захоплених рубежах. В районі Чорнобиля розгорнуто тиловий район (польовий табір) угруповання військ Східного військового округу.

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На Сіверському напрямку окупаційні війська продовжують утримувати раніше захоплені рубежі, намагаються наростити угруповання та блокувати Чернігів. Не припиняють обстріли інфраструктури міста. Триває повітряна розвідка із застосуванням безпілотних літальних апаратів. З метою зниження спротиву з боку цивільного населення противником здійснено поширення листівок.

Просування у напрямку Броварів успіху не дало, окупанти відразу були зупинені, перейшли до оборони та намагаються закріпитися на зайнятих позиціях.

На Слобожанському напрямку ворог намагається утримати позиції на підступах до Сум та Харкова, відновлює втрати у техніці та живій силі. Не припиняє використовувати авіацію та артилерію.

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В районі міста Ізюм противник спробував прорив оборони наших військ з півдня, у районі Кам'янки, зупинений у районі Тихоцького. Йде знищення ворога, що вклинився.

На Донецькому напрямку противник продовжує відновлення втрат, перегрупування підрозділів з одночасним застосуванням вогню артилерії та авіації по інфраструктурі мирних міст.

На Таврійському напрямку, на тимчасово зайнятих територіях продовжуються заходи щодо підготовки до встановлення окупаційної влади, зокрема силами підрозділів росгвардії. Проведено заходи щодо ізоляції залізничної станції Херсон.

Противник нарощує корабельний склад флоту в акваторії Азовського моря. Зафіксовано прохід Керченською протокою в північному напрямку малого тральщика "Валентин Пікуль", ракетного катера "Набережні Човни" та двох десантних катерів.

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