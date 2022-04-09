Підготовка РФ до наступу на Харків та ракетний удар по Миргороду: ситуація в Україні 9 квітня

Сайт Сьогодні зібрав головні події за ранок, про які варто знати українцям

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська хочуть знову спробувати взяти Харків, а також атакують Маріуполь. Вони обстріляли Миргород у Полтавській області. Тим часом у США заявили, що РФ причетна до обстрілу вокзалу в Краматорську, що вона заперечувала.

Сайт "Сегодня" зібрав головні новини за ранок 9 квітня.

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Удар по Миргороду

У ніч із 8 на 9 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурі у Миргороді Полтавської області. Є значні руйнування. На жаль, двоє людей постраждали. Вони одержують усю необхідну допомогу, повідомив мер міста.

США звинуватили Росію в ракетному ударі по Краматорську

Ракетний удар із "Точки У" на вокзалі в Краматорську 8 квітня був здійснений саме російськими військовими. Про це повідомив високопосадовець Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів.

"Ми не купилися на заперечення росіян про те, що вони не несуть відповідальності. Спочатку вони заявили про успішний удар, але потім заперечували це, коли надійшло повідомлення про наслідки", – зазначили у Міноборони США.

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Окупанти готуються наступати на Харків

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що російські військові проводять перегрупування своїх підрозділів, щоб відновити спроби наступу на Харків Вони зараз перегруповуються у бік Ізюму через Білгород.

"Вони вводять додаткові війська до Білгорода, щоб компенсувати свої втрати в Україні. Вони планують наступати насамперед на Харків. Спробують добити місто Маріуполь і лише після цього можуть спробувати ініціативно наступати на Київ", — заявив начальник ГУР.

Розвідник зазначив, що українська армія потребує важкої артилерії, зенітно-ракетних комплексів та бойових літаків.

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Намагаються захопити Маріуполь

Окупанти продовжують підготовку до наступу на сході України для захоплення всіх територій Донецької та Луганської областей. Війська РФ зосередилися на захопленні Рубіжного, Нижнього, Попасної, Новобахмутівки та Маріуполя. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Російські пайки з Чорнобиля радіоактивні

У Чорнобилі, який протягом місяця утримували російські солдати, журналісти знайшли коробку з пайками солдатів РФ на околиці міста. Її рівень радіації у 50 разів перевищував природний рівень.

Військові утримували Чорнобиль протягом місяця і більшу частину часу діяли у заражених районах.

У Генштабі назвали втрати РФ

Українські військові з початку вторгнення РФ знищили 4972 одиниці техніки окупантів. Минулої доби, 8 квітня, ЗСУ ліквідували близько 100 російських військових та 15 одиниць техніки – літак, вертоліт, танки. Втрати особового складу армії агресора – близько 19 100 осіб

Евакуація із небезпечних районів

"Укрзалізниця" погодила евакуаційні маршрути з найнебезпечніших міст.

Покровськ

10:00 – 240/239 Покровськ – Тернопіль

12:30 – 7933 Покровськ – П'ятихатки

14:30 – 7935 Покровськ – П'ятихатки

15:30 – 7937 Покровськ – П'ятихатки

16:30 – 7939 Покровськ – П'ятихатки

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

17:30 – 225/226 Покровськ – Чернівці

П'ятихатки

17:00 – 7901 П'ятихатки – Львів

19:00 – 7903 П'ятихатки – Львів

20:00 – 7905 П'ятихатки – Львів

21:00 – 7731 П'ятихатки – Львів

Львів

15:00 – 274/273 Львів – Полтава Пд.

17:02 – 814/813 Львів – Хелм

19:30 – 278/277 Львів – Полтава Пд.

21:00 – 276/275 Львів – Полтава Пд.

Інші

04:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас.

11:30 – 229/230 Харків-Пас. – Ужгород

14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова

18:00 – 7827 Лозова – Київ-Пас

21:30 – 236/235 Чернівці – Київ-Пас

21:52 – 7616 Ягодин – Хелм

22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.

Крім того, на 9 квітня погоджено 10 гуманітарних коридорів – з Маріуполя та Бердянська Енергодара, Мелітополя та Сєвєродонецька.

Донецька область

Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).

Запорізька область

Евакуація проходитиме на власному транспорті та автобусами.

Бердянськ – Запоріжжя

Токмак – Запоріжжя. Місце збирання: вул. Шевченка, 5

Енергодар – Запоріжжя. Місце збору автомобілів оголосять місцева влада.

Мелітополь – Запоріжжя. У разі повернення окупантами захоплених автобусів місце збирання людей – пожежна частина №10.

Луганська область

Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце збирання: проспект Хіміків, 28.

Лисичанськ – Бахмут. Місце збору: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

Попасна – Бахмут. Місце збирання: вул. Першотравнева, 42

с. Гірське – Бахмут. Місце збирання: вул. Гагаріна, 13.

Рубіжне – Бахмут.

У Мелітополі вже добу окупаційні війська тримають вилучені 8 автобусів для евакуації. Влада веде переговори, щоб ці автобуси повернули, і, згідно з домовленостями, можна було провести евакуацію місцевих жителів.