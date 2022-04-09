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Подготовка РФ к наступлению на Харьков и ракетный удар по Миргороду: ситуация в Украине 9 апреля

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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9 апреля, 12:07
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Сайт Сегодня собрал главные события за утро, о которых стоит знать украинцам
Российские оккупанты продолжают атаковать Украину
Российские оккупанты продолжают атаковать Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска хотят снова попытаться взять Харьков, а также продолжают атаковать Мариуполь. Они обстреляли Миргород в Полтавской области. Тем временем в США заявили, что РФ причастна к обстрелу вокзала в Краматорске, что она отрицала.

Сайт "Сегодня" собрал главные новости за утро 9 апреля.

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Удар по Миргороду

В ночь с 8 на 9 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде Полтавской области. Есть значительные разрушения. К сожалению, два человека пострадали. Они получают всю необходимую помощь, сообщил мэр города.

США обвинили Россию в ракетном ударе по Краматорску

Ракетный удар из "Точки У" на вокзале в Краматорске 8 апреля был осуществлен именно российскими военными. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге для журналистов

"Мы не купились на возражение россиян о том, что они не несут ответственности. Сначала они заявили об успешном ударе, но затем отрицали это, когда поступило сообщение о последствиях", – отметили в Минобороны США.

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Оккупанты готовятся наступать на Харьков

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что российские военные проводят перегруппировку своих подразделений, чтобы возобновить попытки наступления на Харьков. Они сейчас перегруппировываются в сторону Изюма через Белгород.

"Они вводят дополнительные войска в Белгород, чтобы компенсировать свои потери в Украине. Они планируют наступать в первую очередь на Харьков. Попытаются добить город Мариуполь и только после этого могут попытаться инициативно наступать на Киев", — заявил начальник ГУР.

Разведчик отметил, что украинской армии необходима тяжелая артиллерия, зенитно-ракетные комплексы и боевые самолеты.

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Пытаются захватить Мариуполь

Оккупанты продолжают подготовку к наступлению на востоке Украины для захвата всех территорий Донецкой и Луганской областей. Войска РФ сосредоточились на захвате Рубежного, Нижнего, Попасной, Новобахмутовки и Мариуполя. Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Российские пайки из Чернобыля радиоактивны

В Чернобыле, который в течении месяца удерживали российские солдаты, журналисты нашли коробку с пайками солдат РФ на окраине города. Ее уровень радиации в 50 раз превышал естественный уровень.

Военные удерживали Чернобыль в течение месяца и большую часть времени действовали в зараженных районах.

В Генштабе назвали потери РФ

Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 4972 единиц техники оккупантов. За прошлые сутки, 8 апреля, ВСУ ликвидировали около 100 российских военных и 15 единиц техники – самолет, вертолет, танки. Потери личного состава армии агрессора – около 19 100 человек

Эвакуация из опасных районов

"Укрзализныця" согласовала эвакуационные маршруты из наиболее опасных городов.

Покровск

10:00 – 240/239 Покровск – Тернополь
12:30 – 7933 Покровск – Пятихатки
14:30 – 7935 Покровск – Пятихатки
15:30 – 7937 Покровск – Пятихатки
16:30 – 7939 Покровск – Пятихатки
16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
17:30 – 225/226 Покровск – Черновцы

Пятихатки

17:00 – 7901 Пятихатки – Львов
19:00 – 7903 Пятихатки – Львов
20:00 – 7905 Пятихатки – Львов
21:00 – 7731 Пятихатки – Львов

Львов

15:00 – 274/273 Львов – Полтава Юж.
17:02 – 814/813 Львов – Хелм
19:30 – 278/277 Львов – Полтава Юж.
21:00 – 276/275 Львов – Полтава Юж.

Другие

04:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пас.
11:30 – 229/230 Харьков-Пас. – Ужгород
14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая
18:00 – 7827 Лозовая – Киев-Пасс
21:30 – 236/235 Черновцы – Киев-Пасс
21:52 – 7616 Ягодин – Хелм
22:32 – 238/237 Одесса-Главная – Ужгород
23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.

Кроме того, на 9 апреля согласованы 10 гуманитарных коридоров – из Мариуполя и Бердянска Энергодара, Мелитополя и Северодонецка.

Донецкая область

Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область

Эвакуация будет проходить на собственном транспорте и автобусами.

Бердянск – Запорожье

Токмак – Запорожье. Место сбора: ул. Шевченко, 5

Энергодар – Запорожье. Место сбора автомобилей объявят местные власти.

Мелитополь – Запорожье. В случае возврата оккупантами захваченных автобусов место сбора людей – пожарная часть №10.

Луганская область

Северодонецк – Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.

Лисичанск – Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42

с. Горное – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.

Рубежное – Бахмут.

В Мелитополе уже сутки оккупационные войска держат изъятые 8 автобусов для эвакуации. Власти ведут переговоры, чтобы эти автобусы вернули, и, согласно договоренностям, можно было провести эвакуацию местных жителей.

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Светлая память погибшим
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 9:00 9 апреля
1
Личный состав 19100
Личный состав
2
Самолеты 151
Самолеты
3
Вертолеты 136
Вертолеты
4
Танки 705
Танки
5
ББМ 1895
ББМ
6
Артиллерия 335
Артиллерия
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Илона Куровская – волонтер, экс-директор Института законодательства ВРУ, доктор юридических наук. С начала войны активно помогала людям в самых горячих точках Киевщины: рискуя жизнью, развозила пищу, лекарства и все необходимое. Во время одной из волонтерских миссий попала под обстрел оккупантов и погибла. Ей было 45 лет.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Максим - 11-летний переселенец из города Покровск (Донбасс). Переехав в Черновцы, парень решил помочь маме и украинским военным. Он написал объявление о том, что хочет работать: и сейчас носит людям воду, выносит мусор, выгуливает домашних животных… А они ему платят - кто сколько может. Он с мамой уже решили, что все заработанное отдадут на нужды армии.
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