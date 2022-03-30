Подоляк озвучил главную цель Украины на переговорах с Кремлем

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что на переговорах с Россией Украина хочет получить конкретику. По его словам, наша страна на сегодняшний день выступает инициатором пересмотра правил контуров безопасности и с инициативой изменить подход к тому, как нужно урегулировать подобные конфликты.
Об этом Подоляк сообщил в интервью Наташе Влащенко на Youtube-канале Украина 24.
"На переговорах мы хоти получить конкретику. Вот Украина – у нее есть своя армия, она будет ее защищать. Но мы хотим, чтобы рядом с этим были международные юридические гарантии, которые возьмут на себя страны с мощными армиями (Британия, США, Турция). Мы хотим, чтобы были юридически прописаны гарантии, что, если начинается агрессия, то мы не начинаем бегать по миру и искать помощи, а есть конкретные страны, которые будут помогать. Мы хотим, чтобы это все было четко зафиксировано", – рассказал советник главы ОП.
По словам Подоляка, Россия должна быть подписантом гарантии безопасности. Он считает, когда РФ будет присутствовать в одном многостороннем договоре, где есть большое количество стран, то она будет брать обязанности не только перед Украиной, а и перед этим странами. По мнению советника главы ОП, это будет сдерживать Россию.
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"Кроме того, в этот договор входит аналогия 5 статьи НАТО – четкая регламентация, юридические обязанности сторон. И третий аспект – присоединение Украины к европейскому рынку, союзу без длительной бюрократической истории", – подчеркнул Подоляк.
Он подытожил: ключевое в этом всем то, что Украина на сегодняшний день выступает инициатором пересмотра правил контуров безопасности и с инициативой изменить подход к тому, как нужно урегулировать подобные конфликты. То есть на базе украинской идеи создается новый альянс, который поможет другим странам принимать решения, так как старые системы не отрабатывают так, как нужно.
Подоляк объяснил роль Абрамовича в переговорах
Российский олигарх Роман Абрамович сыграл важную роль в переговорах между Украиной и РФ – об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Наташе Влащенко на Youtube-канале "Украина 24".
"Что касается Романа Абрамовича, это практически официальная информация, что он является посредником, который занимается обеспечением переговорной логистики между группами, которые достаточно прохладно, мягко говоря, относятся одна к другой — у нас же война. И для того, чтобы сам переговорный процесс был более мобильным, более конструктивным и так далее, — именно над этим работает Роман Абрамович", — объяснил он.
По словам Подоляка, без Абрамовича сторонам было бы сложнее договориться о встрече.
"Он довольно эффективно над этим работает — вы же видите, что у нас переговоры идут, постоянно ив онлайн-формате, и в очном формате. Поэтому я считаю, что его роль — одна из ключевых. Если бы не было такого посредника, намного сложнее нам бы было устанавливать коммуникацию", — рассказал советник главы ОП.
Переговоры Украины и России
- В столице Турции 29 марта состоялся очередной раунд переговоров делегаций Украины и России. Украина передала свои требования о гарантиях безопасности и будет ждать ответа от РФ. В документе указали, как будут принимать решение о гарантиях, какие будут пункты и обязательства.
- Украина настаивает на гарантиях безопасности с усиленным аналогом 5-й статьи НАТО. Страны-гаранты с сильнейшими армиями (США, Великобритания, Турция, Франция, Германия и другие) должны будут юридически активно участвовать в защите Украины от любых агрессий. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
- Украина предлагает России зафиксировать в договоре, что вопрос статуса аннексированного Крыма будет решаться в течение 15 лет на двусторонних переговорах.
- В Минобороны России заявили, что по итогам переговоров кардинально сокращают ведение боевых действий на киевском и черниговском направлениях.