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Подоляк озвучил главную цель Украины на переговорах с Кремлем

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30 марта, 22:05
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По его словам, Украина хочет, чтобы были международные юридические гарантии, которые возьмут на себя страны с мощными армиями
Михаил Подоляк рассказал о переговорах Украины и РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
Михаил Подоляк рассказал о переговорах Украины и РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что на переговорах с Россией Украина хочет получить конкретику. По его словам, наша страна на сегодняшний день выступает инициатором пересмотра правил контуров безопасности и с инициативой изменить подход к тому, как нужно урегулировать подобные конфликты.

Об этом Подоляк сообщил в интервью Наташе Влащенко на Youtube-канале Украина 24.

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"На переговорах мы хоти получить конкретику. Вот Украина – у нее есть своя армия, она будет ее защищать. Но мы хотим, чтобы рядом с этим были международные юридические гарантии, которые возьмут на себя страны с мощными армиями (Британия, США, Турция). Мы хотим, чтобы были юридически прописаны гарантии, что, если начинается агрессия, то мы не начинаем бегать по миру и искать помощи, а есть конкретные страны, которые будут помогать. Мы хотим, чтобы это все было четко зафиксировано", – рассказал советник главы ОП.

По словам Подоляка, Россия должна быть подписантом гарантии безопасности. Он считает, когда РФ будет присутствовать в одном многостороннем договоре, где есть большое количество стран, то она будет брать обязанности не только перед Украиной, а и перед этим странами. По мнению советника главы ОП, это будет сдерживать Россию.

"Кроме того, в этот договор входит аналогия 5 статьи НАТО – четкая регламентация, юридические обязанности сторон. И третий аспект – присоединение Украины к европейскому рынку, союзу без длительной бюрократической истории", – подчеркнул Подоляк.

Он подытожил: ключевое в этом всем то, что Украина на сегодняшний день выступает инициатором пересмотра правил контуров безопасности и с инициативой изменить подход к тому, как нужно урегулировать подобные конфликты. То есть на базе украинской идеи создается новый альянс, который поможет другим странам принимать решения, так как старые системы не отрабатывают так, как нужно.

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Подоляк объяснил роль Абрамовича в переговорах

Российский олигарх Роман Абрамович сыграл важную роль в переговорах между Украиной и РФ – об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Наташе Влащенко на Youtube-канале "Украина 24".

"Что касается Романа Абрамовича, это практически официальная информация, что он является посредником, который занимается обеспечением переговорной логистики между группами, которые достаточно прохладно, мягко говоря, относятся одна к другой — у нас же война. И для того, чтобы сам переговорный процесс был более мобильным, более конструктивным и так далее, — именно над этим работает Роман Абрамович", — объяснил он.

По словам Подоляка, без Абрамовича сторонам было бы сложнее договориться о встрече.

"Он довольно эффективно над этим работает — вы же видите, что у нас переговоры идут, постоянно ив онлайн-формате, и в очном формате. Поэтому я считаю, что его роль — одна из ключевых. Если бы не было такого посредника, намного сложнее нам бы было устанавливать коммуникацию", — рассказал советник главы ОП.

Переговоры Украины и России

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