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Пока РФ собирает новые подразделения, оккупанты в Украине отказываются воевать – Генштаб

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28 марта, 14:30
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Военные РФ подорвали мосты возле шести населенных пунктов, они пытаются начать наступления на Донбассе но их останавливают ВСУ
ВСУ дают отпор оккупантам
ВСУ дают отпор оккупантам / Фото: Коллаж: Сегодня

28 марта оккупанты пытаются удержать занятые рубежи и подготовиться к новым наступлениям на территории Украины. Военные РФ начали перегруппировку для попытки выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. В России сейчас готовят новые подразделения для войны в Украине, однако оккупанты, которые уже в нашей стране, массово отказываются вступать в бой с ВСУ.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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"Запланирована отправка военной техники и 150 военнослужащих из состава 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота. Сформировано подразделение 14-й отдельной бригады специального назначения Восточного военного округа, сроки готовности к командировке – май текущего года", - написали в ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Волынском направлении заметили до 4 БТГр Беларуси, привлекаемых к охране белорусско-украинской границы. Нельзя исключить, что они не будут помогать воевать РФ против Украины.

На Полесском направлении наступательных действий не было. Оккупанты стреляют по ВСУ в районах Личанки, Петрушков, Шпитьков и Мощуна. Враг начал перегруппировку, часть подразделений выводит в Беларусь для восстановления боеспособности. В Гомельской области переместили пусковые установки "Искандер-М" в сторону границы с Украиной.

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На Северском направлении враг сосредоточился на удерживании занятых рубежей и перегруппировке. Оккупанты сосредотачивает технику в населенных пунктах и ​​лесах, чтобы спрятаться от ВСУ.

Противник продолжает блокировать и обстреливать Чернигов, там он оборудует свои позиции. Враг отошел от Сновска, уничтожив мост через Снов. Кроме того, российские оккупанты уничтожили мосты в районах населенных пунктов Конотоп, Старая Рудня, Смяч, Малый Дырчин и Большой Дырчин.

В направлении Броваров активизировались подразделения 90-й танковой дивизии и 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа, но ВСУ их остановили. При этом враг продолжал обстрелы позиций ВСУ у села Лукьяновка.

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На Слобожанском направлении противник действует силами подразделений из Западного военного округа.
У Сум активных боев не было, оккупанты начали перегруппировку и вернулись в РФ для восстановления потерь. Однако моральное состояние солдат крайне низкое. Военные 15-го мотострелкового полка отказываются от участия в войне.

В направлении Харькова наступления не проводили, враг продолжает блокировать и обстреливать город. Пытается наладить логистическое обеспечение войск. В районе Изюма активизировали подразделения 20-й общевойсковой и 1-й танковой армий и балтийского флота. Они готовятся возобновить наступление на Славянск.

На Донецком направлении оккупанты пытаются захватить Попасную, Рубежное, выйти в районы Угледара, Сладкого и взять под контроль Мариуполь. Противник обстрелял из минометов и артиллерии Торецкое, Светлодарск, Троицкое, Пески. В направлении Тернов после боев с ВСУ оккупанты понесли потери и отступили к Макеевке. В Рубежном при поддержке артиллерии пытается закрепиться в северо-западной части города, но понес потери.

В районе Нью-Йорка и Марьинки Донецкой области враг дважды пытался начать штурм, но провалил операцию. Сейчас он продолжает артиллерийские обстрелы позиций украинских защитников. В Мариуполе оккупанты продолжали продвижение в центр города и огневое поражение позиций наших войск. В районе Степногорска и Гуляйполя оккупанты обстреляли позиции ВСУ.

На временно занятых территориях в Херсонской области росгвардейцы продолжают искать военнослужащих силовых структур Украины, ветеранов АТО и активистов. У людей изымают оружие и боеприпасы.

На Южнобужском направлении оккупанты восстанавливают боеспособность и пополняют боеприпасы. Они начали штурмовые действия в направлении Благодатного, успеха не имели. Корабли черноморского флота РФ выполняют задачи в Черноморской и Азовской операционных зонах. Отдельные корабли вышли в закрытый район. Вероятно, они будут наносить ракетные удары по Украине.

Оккупанты применяют запрещенное оружие

В Днепропетровской области российские оккупанты применили запрещенные кассетные боеприпасы. Из-за этого начато уголовное производство.

27 марта оккупанты осуществили запрещенный реактивный артиллерийский обстрел системой залпового огня "Торнадо-С" одного из населенных пунктов Криворожского района Днепропетровской области. Ракета была оснащена запрещенными кассетными боеприпасами.

На месте происшествия правоохранители обнаружили и изъяли фрагменты ракеты.

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Майор Сбитов Олег – командир роты морской пехоты. Талантливый офицер: его подразделение в 2019 году было признано лучшим среди всех рот морпехов Украины. В марте 2022-го благодаря его профессионализму, продуманным и решительным действиям было организовано уничтожение нескольких крупных подразделений врага под Волновахой. Герой Украины. Посмертно.

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Наша цель - ни копейки в бюджет страны-агрессора. Уже много компаний поддержали Украину и уходят с российского рынка. И я уверен: те, кто еще сомневается, должны сделать верный выбор. Нельзя поддерживать военные преступления, недопустимо торговать с военными преступниками и зарабатывать на убийствах мирных людей.

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