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Путіну світить Гаазький трибунал за удар по ТЦ у Кременчуці: головні заяви влади за 28 червня

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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28 червня, 14:05
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Президент РФ особисто наказав російським військовим обстрілювати цивільні об'єкти України
В Україну приїхали міжнародні експерти для розслідування злочину у Кременчуці. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україну приїхали міжнародні експерти для розслідування злочину у Кременчуці. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 125-й день повномасштабної війни із Росією. Україна відзначає День Конституції, ЗСУ відбили штурм окупантів на ключових напрямках, а Росії світить Гаазький трибунал за удар по ТЦ у Кременчуці.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 28 червня.

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Президент України привітав громадян із Днем Конституції

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян з нагоди Дня Конституції України, заявивши, що українці – громадяни незламної країни та великий народ із великою історією.

Глава держави зазначив, що українська Конституція – як рентген, показує наші сильні та слабкі сторони. Наші засади, цінності, наші ідеали. Рівень свободи та права, які ми готові захищати.

"Це наш докладний портрет. І особливо зараз, під час повномасштабної війни, яскраво виявляються його головні риси. Ми прийняли Основний Закон держави 26 років тому. Через 26 років захищати свою державу для нас – основний закон. Чому? Відповідь є в преамбулі Конституції. Основи її прийняття 26 років тому є основами нашої боротьби, пояснюють, чому і за що ми боремося, це право українського народу на самовизначення, всенародно схвалена незалежність України, незворотність шляху до Європи, відповідальність перед Богом, власною совістю, минулими, нинішнім і майбутніми поколіннями", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що не українці розпочали війну.

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"Ми захищаємо Україну, яка є суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу. Взявши до рук зброю, ми не вагалися, як на роздоріжжі. Не обирали, захищати першу статтю Конституції або дотримуватися першої заповіді Божої. Бог на нашому боці, він каже, що захищати рідний дім від нечисті – не гріх", – сказав Зеленський.

Він додав, що українці битимуться за кожен метр своєї землі до останнього ковтка повітря.

"Бо змінювати конституційний порядок в Україні може лише народ. Ніхто не може узурпувати державну владу. Нам добре відомий термін "демократія", тому ми не знаємо, що таке п'ятий термін. У нас право на протест, збори та демонстрації – це конституційна стаття , а у когось – кримінальна", – сказав президент.

Як зазначив Зеленський, український спротив триває вже 125 днів.

"Для світу це – восьме диво, для ворога – дев'ятий вал, а для нас – 17-та стаття Конституції України. Захист України – це найважливіша функція держави та справа всього українського народу", – сказав український лідер.

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Канада розширила списки санкцій осіб Росії, Білорусі та українських колаборантів

Канада розширила списки санкцій юридичних і фізичних осіб Росії, Білорусі та українських колаборантів. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в своєму Telegram-каналі.

"Також заборонено експорт високотехнологічних товарів та матеріалів, які можуть бути використані в оборонній промисловості Росії та Білорусі", – написав він.

Андрій Єрмак: "Канада розширила списки санкцій проти Росії"
Андрій Єрмак: "Канада розширила списки санкцій проти Росії"

Путін особисто наказав завдавати ударів по цивільних об'єктах

Президент РФ Володимир Путін особисто наказав російському військовому командуванню обстрілювати цивільні об'єкти, щоб вразити найбільшу кількість мирних жителів. Про це заявив глава МВС Денис Монастирський в своєму Telegram-каналі після обстрілу торгового центру у Кременчуці.

"Путін наказав обирати час, коли люди сплять, якщо йдеться про житлові квартали, або коли там багато людей, якщо йдеться про такі об'єкти, як торгові центри. Бити по цивільних об'єктах без розбору, хто саме там знаходиться", – сказав він.

За словами Монастирського, удару було завдано під час максимальної присутності людей у торговому центрі "Амстор".

Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці може стати справою Гаазького суду

Злочин російських окупантів, які завдали ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці, може розглядатися у Міжнародному кримінальному суді. Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедиктова 28 червня в ефірі національного марафона новин.

"Приїхали міжнародні експерти, котрі вже працюють у нас. Вони мають досвід роботи з нашими слідчими, оперативниками. Можливо, ця справа буде справою, яка розглядатиметься в Гаазі", – сказала Венедиктова.

За словами Венедиктової, поки що ніхто не знає, якою потім буде стратегія розслідування, тому потрібно одразу збирати докази.

Ірина Венедиктова: "Злочин російських окупантів може розглядатися у Міжнародному кримінальному суді"
Ірина Венедиктова: "Злочин російських окупантів може розглядатися у Міжнародному кримінальному суді"

ЗСУ відобразили штурм окупантів на ключових напрямках

Збройні сили України на Донбасі відбивають штурми російських військ на Лисичанському, Бахмутському та Слов'янському напрямках. Також окупанти намагалися просуватися на Харківщині, але були змушені відійти. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"На Слов'янському напрямі ворог веде штурмові дії у напрямку Довгенько – Долина та створює умови для наступу на Слов'янськ. Основні зусилля зосереджує на продовженні наступу на напрямку Ізюм – Слов'янськ", – йдеться у повідомленні.

Докладніше про ситуацію на фронті розповів телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0.":

Втрати російських окупантів становлять 35 250 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 35 250 солдатів та 1567 танків. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 35250 (+250) осіб
  • танків ‒ 1567 (+15) одиниць,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 3704 (+17) одиниці,
  • артилерійських систем – 778 (+7) одиниць,
  • РСЗВ – 243 (+0) одиниці,
  • коштів ППО – 102 (+1) одиниці,
  • літаків – 217 (+0) одиниць,
  • вертольотів – 185 (+1) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 636 (+0) одиниць,
  • крилатих ракет – 139 (+0) одиниць,
  • кораблів /катерів – 14 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2589 (+14) одиниць,
  • спеціальної техніки – 61 (+1) одиниця.

Найбільші втрати противник зазнав Бахмутському напрямку.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" повідомив втрати ворога станом на 28 червня: мінус 250 рашистів – за останню добу знищено 15 танків та 17 броньованих машин, 7 артилерійських систем і вже звично знищено "гордість Россі" вертоліт -5 Алігатор".

Раніше глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко 26 червня в ефірі національного телемарафону заявив, що окупанти стягують сили до Слов'янська , щоб спробувати повторити сценарій Маріуполя та Сєвєродонецька

27 червня війська РФ атакували Полтавську область ракети потрапили до торгового центру у Кременчуці.

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Дані на 09:00 28 червня
1
Особовий склад 35250
Особовий склад
2
Танки 1567
Танки
3
ББМ 3704
ББМ
4
Артилерія 778
Артилерія
5
Засоби ППО 102
Засоби ППО
6
РСЗВ 243
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 185
Гелікоптери
9
БПЛА 636
БПЛА
10
Кораблі/катери 14
Кораблі/катери
11
Транспорт 2589
Транспорт
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Дмитро Чавалах - старший лейтенант ЗСУ. Перший бойовий досвід юнак з Хмельниччини отримав ще у 2014 році, є учасником АТО. Зараз він вже визнаний майстер військової справи, командир підрозділу. За особисту мужність при обороні Херсонської області удостоєний звання Герой України.
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