Рєзніков назвав три етапи у війні з Росією і чим вона має закінчитися

За підсумками зустрічі з міжнародними партнерами Рєзніков окреслив головні цілі, які стоять перед Україною у війні з агресором

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що необхідно для завершення війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Для якнайшвидшого припинення війни, яку розв'язала Росія, необхідні чітко злагоджені кроки, насамперед допомога наших міжнародних партнерів, а також деокупація та реінтеграція всіх українських територій. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр оборони України Олексій Резніков.

"Першочерговим завданням є припинення російського вторгнення, тому що російські злочинці знищують все на тимчасово захоплених ними територіях. Для цього нам потрібне швидке підкріплення за рахунок артилерії, танків, бронетехніки, підрозділів ППО тощо. Завдання другого етапу – вийти на розмежувальні та адміністративні Лінії станом на 24 лютого. Це те, на чому ми зосереджені. Наша глобальна мета – деокупація та реінтеграція всіх українських територій у міжнародно визнаних кордонах", – написав Резніков.

Також він наголосив, що Україна не збирається використовувати проти Росії зброю, яку їй передають партнери, озброєння насамперед необхідне для захисту наших територій.

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"Україна не має наміру застосовувати зброю для нападу на Росію або захоплення її територій. Ми не Росія. І наші партнери це розуміють. Нам не потрібні речі, які нам не належать. Ми захищаємо своє: життя нашого народу та нашу землю. Ми звільняємо вільну Україну від російського вторгнення", – наголосив міністр.

За його словами, відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах, включаючи Крим, є пріоритетом європейської безпеки та має стати частиною стратегії вільного світу.

Коли завершиться війна