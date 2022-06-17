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Резников назвал три этапа в войне с Россией и чем она должна закончиться

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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17 июня, 07:28
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По итогам встречи с международными партнерами Резников очертил главные цели, который стоят перед Украиной в войне с агрессором
Министр обороны Алексей Резников рассказал, что необходимо для завершения войны
Министр обороны Алексей Резников рассказал, что необходимо для завершения войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Для скорейшего прекращения войны, которую развязала Россия, необходимы четко слаженные шаги, прежде всего помощь наших международных партнеров, а также деоккупация и реинтеграция всех украинских территорий. Об этом на своей странице в Facebook написал министра обороны Украины Алексей Резников.

"Первоочередной задачей является прекращение российского вторжения, потому что российские преступники уничтожают все на временно захваченных ими территориях. Для этого нам нужно быстрое подкрепление за счет артиллерии, танков, бронетехники, подразделений ПВО и т.д. Задача второго этапа – выйти на разграничительные и административные линии по состоянию на 24 февраля. Это то, на чем мы сосредоточены. Наша глобальная цель – деоккупация и реинтеграция всех украинских территорий в международно признанных границах", – написал Резников.

Также он подчеркнул, что Украина не собирается использовать против России оружие, которое ей передают партнеры, вооружение прежде всего необходимо для защиты наших территорий.

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"Украина не намерена применять оружие для нападения на Россию или захвата ее территорий. Мы не Россия. И наши партнеры это понимают. Нам не нужны вещи, которые нам не принадлежат. Мы защищаем свое: жизнь нашего народа и нашу землю. Мы освобождаем свободную Украину от русского вторжения", – отметил министр.

По его словам, восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных границах, включая Крым, является приоритетом европейской безопасности и должно стать частью стратегии свободного мира.

Когда завершится война

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Ирина Терехович – командир отделения горно-штурмового батальона, позывной – "Незламна". До войны жила в Крыму, после аннексии уехала, чтобы сражаться за Украину. Мать троих детей воюет на востоке страны с 2015 года, прошла путь от добровольца до командира противотанкового отделения, сейчас руководит подразделением разведчиков.
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