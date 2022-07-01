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Росія проводить криваву тактику терору: головні заяви влади за 1 липня

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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1 липня, 14:39
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Окупанти ведуть навмисні хаотичні обстріли мирних міст
Путін влаштував терор України. Фото: колаж "Сьогодні"
Путін влаштував терор України. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні триває 128-й день повномасштабної війни з Росією. У Раді підписали спільну заяву щодо членства України в ЄС, Захід запроваджує нові санкції проти оточення Путіна, а Росія продовжує влаштовувати криваві терор.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 1 липня.

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Історична заява

Керівники української влади – президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та голова ВР Руслан Стефанчук – підписали у Верховній Раді спільну заяву для досягнення стратегічної мети – членства України в ЄС.

Зеленський зазначив, що Україну слід підготувати до початку переговорів щодо членства у ЄС. На цьому шляху Верховна Рада має нелегку роботу. Президент оголосив про підписання спільної заяви на знак єдності всіх гілок влади на шляху до членства в ЄС.

"Сьогодні ми підписуємо спільну заяву, яка є сигналом до єдності всіх гілок влади та доказом нашого прагнення досягти стратегічної мети, яка полягає у повноцінному членстві у Європейському Союзі", – сказав Зеленський.

За його словами, підписання цієї заяви має таке саме значення, як підписання заявки на вступ до ЄС.

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Австралія ввела санкції брата та племінників Путіна, а також Аліни Кабаєвої

Австралія запровадила нові санкції проти 16 росіян у відповідь на вторгнення Росії до України. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в своєму Telegram-каналі.

"У списку, зокрема, двоюрідний брат та двоюрідні племінники президента Росії, а також гімнастка та голова ради директорів "Національної Медіа Групи" Аліна Кабаєва", – написав Єрмак.

Андрій Єрмак: "Австралія запровадила нові санкції проти 16 росіян"
Андрій Єрмак: "Австралія запровадила нові санкції проти 16 росіян"

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Росія проводить криваву тактику терору

Росія здійснює тактику терору. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в своєму Twitter.

"Одещина. Три ракети X-22. Житловий будинок, дві бази відпочинку. 18 загиблих, двоє дітей. Росія не проводить "роботу над помилками" – для них це не помилка. Це свідома кривава тактика терору: навмисні хаотичні обстріли та масові жертви. Україна потребує систем ПРО – ми повинні захистити людей", – написав Подоляк.

Михайло Подоляк: "Росія проводить криваву тактику терору"
Михайло Подоляк: "Росія проводить криваву тактику терору"

Окупанти атакують Луганську область

Російські окупанти продовжують намагатися захопити Луганська область. Противник робить все, щоб оточити українські війська у Лисичанську. В той же час на Краматорському напрямку відновилися бойові дії. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. .

"На Лисичанському напрямку ворог обстрілює наші позиції зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Сіверськ, Білогорівка, Лисичанськ та Волчеярівка. Намагається взяти під контроль ділянку автодороги Бахмут – Лисичанськ, успіху не має", – йдеться у повідомленні.

Докладніше про ситуацію на фронті розповів телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0.":

Втрати російських окупантів становлять 35 750 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 35 750 солдатів та 1577 танка. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 01.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 35750 (+150) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1577 (+4) одиниць,
  • бойових броньованих машин – 3736 (+10) одиниць,
  • артилерійських систем – 796 (+6) одиниць,
  • РСЗВ – 246 (+0) одиниць,
  • кошти ППО – 105 (+1) одиниць,
  • літаків – 217 (+0) одиниць,
  • вертольотів – 186 (+1) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 645 (+4) одиниць,
  • крилаті ракети – 143 (+0) одиниці,
  • кораблі/катери – 15 (+1) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2610 (+8) одиниць,
  • спеціальна техніка – 61 (+0).

Найбільші втрати противник зазнав Бахмутському напрямку. Воно є лідером зі знищення ворога вже третій тиждень — лише іноді до нього додається інший напрямок фронту.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що 1 липня близько 01:00 у смт Білгород-Дністровського району внаслідок ракетного удару сталася часткова руйнація дев'ятиповерхового житлового будинку, 14 людей загинули.

Зазначимо, що обстріл на Одещині стався після того, як 30 червня окупанти терміново евакуювалися з острова Зміїний, знищивши військову техніку, документацію та майно. Ймовірно, вони також замінували місцевість, причал та навколишні води біля острова.

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Дані на 09:00 1 липня
1
Особовий склад 35750
Особовий склад
2
Танки 1577
Танки
3
ББМ 3736
ББМ
4
Артилерія 796
Артилерія
5
Засоби ППО 105
Засоби ППО
6
РСЗВ 246
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 186
Гелікоптери
9
БПЛА 645
БПЛА
10
Кораблі/катери 15
Кораблі/катери
11
Транспорт 2610
Транспорт
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Позивний “Кум”... Олег Куцин - командир 49-го стрілецького батальйону «Карпатська Січ» 93-ї ОМБр «Холодний Яр». Легендарний патріот, який боровся за незалежність України ще у часи СРСР: був учасником «Революції на граніті», членом «Просвіти»… На російсько-українській війні - з 2014-го. Перший в історії комбат ЗСУ у званні молодшого лейтенанта. Загинув під час обстрілу на Ізюмському напрямку…

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