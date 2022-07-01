Россия проводит кровавую тактику террора: главные заявления властей за 1 июля

В Украине идет 128-й день полномасштабной войны с Россией. В Раде подписали совместное заявление относительно членства Украины в ЕС, Запад вводит новые санкции против окружения Путина, а Россия продолжает устраивать кровавы террор.
Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 1 июля.
Историческое заявление
Руководители украинской власти – президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и глава ВР Руслан Стефанчук – подписали в Верховной Раде совместное заявление для достижение стратегической цели – членства Украины в ЕС.
Зеленский отметил, что Украину следует подготовить к началу переговоров о членстве в ЕС. На этом пути Верховной Раде предстоит нелегкая работа. В то же время президент объявил о подписании совместного заявления в знак единства всех ветвей власти на пути к членству в ЕС.
"Сегодня мы подписываем общее заявление, которое является сигналом к единству всех ветвей власти и доказательством нашего стремления достичь стратегической цели, заключающейся в полноценном членстве в Европейском Союзе", – сказал Зеленский.
По его словам, подписание этого заявления имеет такое же значение, как подписание заявки на вступление в ЕС.
Австралия ввела санкции брата и племянников Путина, а также Алины Кабаевой
Австралия ввела новые санкции против 16 россиян в ответ на вторжение России в Украину. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.
"В списке, в частности, двоюродный брат и двоюродные племянники президента России, а также гимнастка и председатель совета директоров "Национальной Медиа Группы" Алина Кабаева", – написал Ермак.
Россия проводит кровавую тактику террора
Россия проводит тактику террора. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter.
"Одещина. Три ракеты X-22. Жилой дом, две базы отдыха. 18 погибших, двое детей. Россия не проводит "работу над ошибками" – для них это не ошибка. Это сознательная кровавая тактика террора: умышленные хаотические обстрелы и массовые жертвы. Украина нуждается в системах ПРО – мы должны защитить людей", – написал Подоляк.
Оккупанты атакуют Луганскую область
Российские оккупанты продолжают пытаться захватить Луганскую область. Противник делает все, чтобы оцепить украинские войска в Лисичанске. В то же время на Краматорском направлении возобновились боевые действия. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"На Лисичанском направлении враг обстреливает наши позиции из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Северск, Белогоровка, Лисичанск и Волчеяровка. Пытается взять под контроль участок автодороги Бахмут – Лисичанск, успеха не имеет", – говорится в сообщении.
Подробнее о ситуации на фронте рассказал телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0.":
Потери российских оккупантов составляют 35 750 человек
С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 35 750 солдат и 1577 танка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.07 ориентировочно составили:
- личного состава — около 35750 (+150) человек ликвидировано
- танков ‒ 1577 (+4) единиц,
- боевых бронированных машин – 3736 (+10) единиц,
- артиллерийских систем – 796 (+6) единиц,
- РСЗО – 246 (+0) единиц,
- средства ПВО – 105 (+1) единиц,
- самолетов – 217 (+0) единиц,
- вертолетов – 186 (+1) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 645 (+4) единиц,
- крылатые ракеты — 143 (+0) единицы,
- корабли /катера – 15 (+1) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2610 (+8) единиц,
- специальная техника – 61 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Оно является лидером по уничтожению врага уже третью неделю — лишь иногда к нему добавляется другое направление фронта.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 1 июля около 01:00 в пгт Белгород-Днестровского района в результате ракетного удара произошло частичное разрушение девятиэтажного жилого дома, 14 человек погибли.
Отметим, что обстрел Одесской области произошел после того, как 30 июня оккупанты срочно эвакуировались с острова Змеиный, уничтожив военную технику, документацию и имущество. Вероятно, они также заминировали местность, причал и окрестные воды у острова.