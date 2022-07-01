Россия проводит кровавую тактику террора: главные заявления властей за 1 июля

Оккупанты ведут умышленные хаотические обстрелы мирных городов

Путин устроил террор Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине идет 128-й день полномасштабной войны с Россией. В Раде подписали совместное заявление относительно членства Украины в ЕС, Запад вводит новые санкции против окружения Путина, а Россия продолжает устраивать кровавы террор.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 1 июля.

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Историческое заявление

Руководители украинской власти – президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и глава ВР Руслан Стефанчук – подписали в Верховной Раде совместное заявление для достижение стратегической цели – членства Украины в ЕС.

Зеленский отметил, что Украину следует подготовить к началу переговоров о членстве в ЕС. На этом пути Верховной Раде предстоит нелегкая работа. В то же время президент объявил о подписании совместного заявления в знак единства всех ветвей власти на пути к членству в ЕС.

"Сегодня мы подписываем общее заявление, которое является сигналом к единству всех ветвей власти и доказательством нашего стремления достичь стратегической цели, заключающейся в полноценном членстве в Европейском Союзе", – сказал Зеленский.

По его словам, подписание этого заявления имеет такое же значение, как подписание заявки на вступление в ЕС.

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Австралия ввела санкции брата и племянников Путина, а также Алины Кабаевой

Австралия ввела новые санкции против 16 россиян в ответ на вторжение России в Украину. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"В списке, в частности, двоюродный брат и двоюродные племянники президента России, а также гимнастка и председатель совета директоров "Национальной Медиа Группы" Алина Кабаева", – написал Ермак.

Андрей Ермак: "Австралия ввела новые санкции против 16 россиян" / Фото: Офис Президента Украины

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Россия проводит кровавую тактику террора

Россия проводит тактику террора. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter.

"Одещина. Три ракеты X-22. Жилой дом, две базы отдыха. 18 погибших, двое детей. Россия не проводит "работу над ошибками" – для них это не ошибка. Это сознательная кровавая тактика террора: умышленные хаотические обстрелы и массовые жертвы. Украина нуждается в системах ПРО – мы должны защитить людей", – написал Подоляк.

Михаил Подоляк: "Россия проводит кровавую тактику террора" / Фото: Офис Президента Украины

Оккупанты атакуют Луганскую область

Российские оккупанты продолжают пытаться захватить Луганскую область. Противник делает все, чтобы оцепить украинские войска в Лисичанске. В то же время на Краматорском направлении возобновились боевые действия. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"На Лисичанском направлении враг обстреливает наши позиции из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Северск, Белогоровка, Лисичанск и Волчеяровка. Пытается взять под контроль участок автодороги Бахмут – Лисичанск, успеха не имеет", – говорится в сообщении.

Подробнее о ситуации на фронте рассказал телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0.":

Потери российских оккупантов составляют 35 750 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 35 750 солдат и 1577 танка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.07 ориентировочно составили:

личного состава — около 35750 (+150) человек ликвидировано

танков ‒ 1577 (+4) единиц,

боевых бронированных машин – 3736 (+10) единиц,

артиллерийских систем – 796 (+6) единиц,

РСЗО – 246 (+0) единиц,

средства ПВО – 105 (+1) единиц,

самолетов – 217 (+0) единиц,

вертолетов – 186 (+1) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 645 (+4) единиц,

крылатые ракеты — 143 (+0) единицы,

корабли /катера – 15 (+1) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2610 (+8) единиц,

специальная техника – 61 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Оно является лидером по уничтожению врага уже третью неделю — лишь иногда к нему добавляется другое направление фронта.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 1 июля около 01:00 в пгт Белгород-Днестровского района в результате ракетного удара произошло частичное разрушение девятиэтажного жилого дома, 14 человек погибли.

Отметим, что обстрел Одесской области произошел после того, как 30 июня оккупанты срочно эвакуировались с острова Змеиный, уничтожив военную технику, документацию и имущество. Вероятно, они также заминировали местность, причал и окрестные воды у острова.