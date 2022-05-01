Росія знищує лікарні та тероризує медиків на окупованих територіях – ГУР

Розвідка повідомляє, що на місцях не вистачає лікарів

З інфекційного відділення Старобільська вивезено все обладнання. / Фото: Колаж: Сьогодні, Ракурс

Російські військові нищать медичну інфраструктуру на окупованих територіях. Громадяни, які там залишаються, фактично відрізані від медичних послуг.

Про це повідомляє в Telegram Головне управління розвідки МО України.

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Що відбувається

На окупованих територіях закриваються заклади, не вистачає лікарів, а також заборонено доставляння ліків з підконтрольних Україні територій.

"З інфекційного відділення Старобільська (Луганська область) вивезено все обладнання, яке було надане з 2014 року за програмами міжнародних донорів і уряду України. Серед вивезеного обладнання – апарати ШВЛ, необхідні для критичних випадків захворювання на COVID-19", – вказали в ГУР.

Водночас в обласному протитуберкульозному диспансері Вовчанська (Харківська область) хворим на відкриту форму туберкульозу відмовили в наданні медичної допомоги та вигнали на вулицю.

"Приміщення, які використовували для лікування від інфекційних хвороб, заповнюють пораненими росіянами. Медичний персонал примушують працювати на окупантів. Всі медики проходять процедуру перевірки на поліграфі. Тих, хто не пройшов, примусово відправляють на передову", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, у приміщенні Пологівської центральної районної лікарні (Запорізька область) облаштовано склад боєприпасів. Персоналу забороняють надавати медичні послуги місцевому населенню.

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"Олешківська районна лікарня та міська лікарня Голої Пристані вимушено обслуговують потреби ЗС РФ. Медичному персоналу заборонено змінювати постійне місце проживання шляхом евакуації на підконтрольну Україні територію", – зазначили в розвідці.

Також усі лікарні Балаклії (Харківська область) заповнені пораненими окупантами. Медичний персонал примусово виводять на роботу. Українські громадяни залишаються без медичної допомоги.

Нагадаємо, розвідка Великої Британії заявила, що Росія сподівається виправити проблеми, які раніше стримували її просування в Україні, шляхом географічної концентрації бойової потужності, скорочення ліній постачання та спрощення управління та контролю.

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