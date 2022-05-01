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Россия уничтожает больницы и терроризирует медиков на оккупированных территориях – ГУР

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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1 мая, 17:44
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Разведка сообщает, что на местах не хватает врачей
Из инфекционного отделения Старобельска вывезено все оборудование.
Из инфекционного отделения Старобельска вывезено все оборудование. / Фото: Коллаж: Сегодня, Ракурс

Российские военные уничтожают медицинскую инфраструктуру на оккупированных территориях. Остающиеся там граждане практически отрезаны от медицинских услуг.

Об этом сообщает в Telegram Главное управление разведки МО Украины.

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Что происходит

На оккупированных территориях закрываются заведения, не хватает врачей, а также запрещена доставка лекарств с подконтрольных Украине территорий.

"Из инфекционного отделения Старобельска (Луганская область) вывезено все оборудование, которое было предоставлено с 2014 года по программам международных доноров и правительства Украины. Среди вывезенного оборудования – аппараты ИВЛ, необходимые для критических случаев заболевания COVID-19", – указали в ГУР.

В то же время в областном противотуберкулезном диспансере Волчанска (Харьковская область) больным с открытой формой туберкулеза отказали в медицинской помощи и выгнали на улицу.

"Помещения, которые использовались для лечения от инфекционных болезней, заполняют ранеными россиянами. Медицинский персонал заставляют работать на оккупантов. Все медики проходят процедуру проверки на полиграфе. Тех, кто не прошел, принудительно отправляют на передовую", – говорится в сообщении.

Кроме этого, в помещении Пологовской центральной районной больницы (Запорожская область) обустроен склад боеприпасов. Персоналу запрещают оказывать медицинские услуги местному населению.

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"Олешковская районная больница и городская больница Голой Пристани вынужденно обслуживают нужды ВС РФ. Медицинскому персоналу запрещено менять постоянное место жительства путем эвакуации на подконтрольную Украине территорию", – отметили в разведке.

Также все больницы Балаклеи (Харьковская область) заполнены ранеными оккупантами. Медицинский персонал принудительно выводят на работу. Украинские граждане остаются без медицинской помощи.

Напомним, разведка Великобритании заявила, что Россия надеется исправить проблемы, ранее сдерживающие ее продвижение в Украине, путем географической концентрации боевой мощи, сокращения линий поставки и упрощения управления и контроля.

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Слесаренко Александр Петрович – полковник медицинской службы ВСУ, начальник Черниговского военного госпиталя. Еще в советское время медик прошел афганскую войну, где спас сотни жизней и был неоднократно представлен к наградам. Во время бомбежек Чернигова смог организовать работу госпиталя, сам проводил операции, спасая воинов и гражданских. Награжден орденом Данилы Галицкого и "Золотой Звездой" Героя Украины.
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