Российские оккупанты потеряли 20 800 личного состава и 802 танка – Генштаб

Российские военные несут потери, воюя на территории Украины

Оккупанты несут огромные потери / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 20 800 военных и 802 танка.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины на своей странице в Facebook.

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Потери российской армии

Личный состав (безвозвратные потери) – около 20800

самолеты – 169

вертолеты – 150

танки – 802

бронетранспортеры/бронемашины – 2063

артиллерийские системы – 386

системы ПВО – 67

реактивные системы залпового огня – 132

оперативно-тактические ракетные комплексы – 4

автомобильная техника – 1495

бензовозы – 76

БПЛА оперативно-тактического уровня – 158

катера/корабли – 8

спецтехника – 27

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщал, что потери украинской армии в войне с Россией примерно в 8-10 раз меньше, чем у оккупантов.

Война в Украине