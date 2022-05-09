Російські солдати – це військові злочинці, які не мають поняття про честь: головні заяви влади за 9 травня

Світ ніколи не забуде злочини Росії

Світ сьогодні бачить, хто марширує Червоною площею і яка справжня суть армії РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні – 75-й день повномасштабної війни із Росією. У Москві пройшов військовий парад, присвячений 77-м роковинам Перемоги у Другій світовій війні, водночас російські окупанти продовжують вести війну в Україні та обстрілювати Донбас, показуючи тим самим усю суть армії РФ. Світова спільнота засуджує дії Кремля, дедалі більше країн приєднуються до санкцій проти РФ. Тим часом Україна продовжує відбивати атаки ворога та готується до святкування Дня Перемоги над російськими загарбниками.

Сайт "Сьогодны" зібрав головні заяви української влади за 9 травня.

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Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня перемоги над нацизмом і заявив, що війська РФ в Україні чекає та ж доля, що й німецьких загарбників.

"Ми ведемо війну і нікому не віддамо ні клаптика своєї землі. Сьогодні ми відзначаємо День перемоги над нацизмом. І нікому не віддамо ні клаптика своєї історії. Ми пишаємося нашими предками, які разом з іншими народами у складі антигітлерівської коаліції перемогли нацизм. І ми нікому не дамо анексувати цю перемогу, не дамо її привласнити", – сказав президент.

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Зеленський зазначив, що ворог "мріяв, що ми відмовимося відзначати 9 травня та перемогу над нацизмом. Щоб слово "денацифікація" отримало шанс".

"Мільйони українців боролися з нацизмом і пройшли важкий і довгий шлях. Вигнали нацистів з Луганська, вигнали нацистів з Донецька, звільнили від окупантів Херсон, Мелітополь, Бердянськ. Вигнали нацистів з Ялти, Сімферополя, Керчі та всього Криму. Осво. вигнали нацистів з усієї України, але названі мною міста сьогодні надихають нас.

Як підкреслив український президент, Росія, розпочавши наступ 24 лютого, настала на ті ж самі граблі, що й нацисти.

"Ми пережили різні війни. Але всі мали один фінал. Нашу землю засівали кулі та снаряди, але жоден ворог не зміг пустити тут коріння... Немає окупанта, який зможе прижитися на нашій вільній землі. Немає загарбника, який зможе панувати над нашим вільним народом... Рано чи пізно ми перемагаємо... Хоч орда, хоч нацизм, хоч суміш першого і другого, яким є нинішній ворог, ми перемагаємо, бо це наша земля, бо хто воює за батюшку царя, фюрера, партію і вождя, а ми – за Батьківщину", – наголосив він.

Зеленський додав, що українці ніколи не забудуть про те, що зробили їхні предки у Другій світовій війні.

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"Загинуло понад вісім мільйонів українців. І додому не повернувся кожен п'ятий українець. Загалом війна забрала щонайменше 50 мільйонів людських життів. Ми не говоримо "можемо повторити". Тому що хотіти повторити 2194 дні війни може тільки божевільний. Той, хто вже повторює сьогодні жахливі злочини гітлерівського режиму, наслідує нацистську філософію, копіює все, що робили вони... Він приречений. Бо був проклятий мільйонами предків, коли почав наслідувати їх вбивцю. А тому втратить все. у когось не залишиться жодного", – підсумував український лідер.

Поки триває війна, всі чоловіки мають бути в Україні

Під час воєнного стану відкривати кордон для чоловіків призовного віку на виїзд з України влада не планує. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмігаль в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Під час воєнного стану це не планується. Тут справді військові приймають рішення, але я вважаю, що поки що йде війна, всі чоловіки мають бути в Україні", – зазначив глава уряду.

Шмигаль про виїзд чоловіків за кордон / Фото: Колаж: Сьогодні

Японія погодилася на нафтове ембарго Росії, а США запровадили санкції проти банкірів РФ

Японія після відеозустрічі лідерів G7 погодилася на нафтове ембарго проти Росії. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в своєму Telegram-каналі.

"Прем'єр-міністр країни Фуміо Кісіда заявив, що його країна запровадить обмеження на імпорт енергоресурсу в рамках рішення Сімки протидіяти вторгненню Росії до України", – написав він.

Глава Офісу Зеленського також додав, що США ввели санкції щодо восьми представників Ощадбанку та ще 27 осіб із Газпромбанку, включаючи топ-менеджерів. Санкції також запровадили проти Московського індустріального банку та її дочірніх структур.

"Я нагадаю, що у санкційному Плані групи Макфола-Єрмака ми пропонуємо ввести санкції проти Газпромбанку, через який Росія отримує платежі за газ", – наголосив Єрмак.

Російські солдати – це військові злочинці

Міністерство закордонних справ України прокоментувало парад 9 Травня, що пройшов у Росії. Відповідна заява опублікована на сторінці МЗС у Facebook.

"Російські солдати – це військові злочинці, які не мають поняття про честь. Вони ґвалтують і варварськи вбивають жінок і чоловіків, дітей та літніх людей, а також домашніх тварин. Російська армія б'є ракетами по житлових кварталах, лікарнях та пологових будинках, театрах та бібліотеках", – йдеться у повідомленні.

У МЗС також наголосили, що світ сьогодні дуже добре бачить, хто марширує Червоною площею і якою є справжня суть російської армії.

"Світ ніколи не забуде злочини РФ. Разом ми зупинимо Росію", – наголосили у відомстві.

Росія розв'язала війну через імперські амбіції

Росія розв'язала війну через імперських амбіцій. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter.

"Проговоримо ще раз. Країни НАТО не збиралися нападати на Росію. Україна не планувала атакувати Крим. Російські військові гинуть, не захищаючи свою країну, а намагаючись окупувати іншу. У цій війні не було жодних раціональних причин окрім хворобливих імперських амбіцій РФ", – написав Подоляк.

Окупанти посилили обстріл на Донецькому напрямку

Армія РФ не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом. Про повідомляється в зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 9 травня.

Зазначається, що найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Одночасно зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України.

"(Противник – Ред.) Зосереджує увагу на перегрупуванні підрозділів, поповненні запасів боєприпасів, пального, утриманні раніше зайнятих позицій та недопущенні просування підрозділів Сил оборони України у напрямку державного кордону", – йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку противник за підтримки авіації та артилерії основні зусилля зосередив на спробі взяття під контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до продовження наступальних дій у напрямках на населені пункти Сіверськ, Слов'янськ, Лисичанськ та Авдіївку. Наростив вогневий вплив, намагається прорвати оборону наших військ.

На Таврійському напрямку ворог проводить демонстративні дії з метою сковування українських військ, удосконалює систему логістичного забезпечення.

Втрати російських окупантів становлять 25 650 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 25 650 солдат та 1145 танків. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 09.05 орієнтовно склали:

особового складу 25650 осіб ліквідовано;

танків – 1145;

бойових броньованих машин – 2764;

артилерійських систем – 513;

РСЗВ – 185;

коштів ППО – 87;

літаків – 199;

вертольотів – 158;

автомобільної техніки та автоцистерн – 1970;

кораблі – 12;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377;

спеціальної техніки – 41;

крилатих ракет – 94.

Найбільші втрати противника за 8 травня спостерігалися на Авдіївському напрямі.

Раніше ми повідомляли, що у Запорізькій області ЗСУ ліквідували понад 100 окупантів.

Також нагадаємо, десантники показали, як знищують російські танки.