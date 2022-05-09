Русские солдаты – это военные преступники, не имеющие понятия о чести: главные заявления властей за 9 мая

Мир никогда не забудет преступления России

Мир сегодня видит, кто марширует по Красной площади и какова истинная суть армии РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине – 75-й день полномасштабной войны с Россией. В Москве прошел военный парад, посвященный 77-й годовщине Победы во Второй мировой войне, в то же время российские оккупанты продолжают вести войну в Украине и обстреливать Донбасс, показывая тем самым всю суть армии РФ. Мировое сообщество осуждает действия Кремля, все больше стран присоединяются к санкциям против РФ. Тем временем Украина продолжает отбивать атаки врага и готовится к празднованию Дня Победы над российскими захватчиками.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 9 мая.

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Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня победы над нацизмом и заявил, что войска РФ в Украине ждет та же участь, что и немецких захватчиков.

"Мы ведем войну и никому не отдадим ни клочка своей земли. Сегодня мы отмечаем День победы над нацизмом. И никому не отдадим ни клочка своей истории. Мы гордимся нашими предками, которые вместе с другими народами в составе антигитлеровской коалиции победили нацизм. И мы никому не дадим аннексировать эту победу, не дадим ее присвоить", – сказал президент.

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Зеленский отметил, что враг "мечтал, что мы откажемся отмечать 9 мая и победу над нацизмом. Чтобы слово "денацификация" получило шанс".

"Миллионы украинцев боролись с нацизмом и прошли трудный и долгий путь. Выгнали нацистов из Луганска, выгнали нацистов из Донецка, освободили от оккупантов Херсон, Мелитополь, Бердянск. Выгнали нацистов из Ялты, Симферополя, Керчи и всего Крыма. Освободили от ницистов Мариуполь. Они выгнали нацистов из всей Украины, но названные мной города сегодня особенно вдохновляют нас. Дают веру, что мы точно прогоним оккупантов с собственной земли", – подчеркнул глава государства.

Как подчеркнул украинский президент, Россия, начав наступление 24 февраля, наступила на те же грабли, что и нацисты.

"Мы пережили разные войны. Но все имели один финал. Нашу землю засевали пули и снаряды, но ни один враг не смог пустить здесь корни... Нет оккупанта, который сможет прижиться на нашей свободной земле. Нет захватчика, который сможет властвовать над нашим свободным народом. Рано или поздно мы побеждаем. Хоть орда, хоть нацизм, хоть смесь первого и второго, каким является нынешний враг, – мы побеждаем, потому что это наша земля, потому что кто воюет за батюшку царя, фюрера, партию и вождя, а мы – за Родину", – подчеркнул он.

Зеленский добавил, что украинцы никогда не забудут того, что сделали их предки во Второй мировой войне.

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"Погибло более восьми миллионов украинцев. И домой не вернулся каждый пятый украинец. В общей сложности война унесла по меньшей мере 50 миллионов человеческих жизней. Мы не говорим "можем повторить". Потому что хотеть повторить 2194 дня войны может только сумасшедший. Тот, кто уже повторяет сегодня ужасные преступления гитлеровского режима, подражает нацистской философии, копирует все, что делали они. Он обречен. Ибо был проклят миллионами предков, когда начал подражать их убийце. А потому потеряет все. И совсем скоро в Украине будет два Дня Победы. А у кого-то не останется ни одного", – подытожил украинский лидер.

Пока идет война, все мужчины должны быть в Украине

Во время военного положения открывать границу для мужчин призывного возраста на выезд из Украины власти не планируют. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в интервью "РБК-Украина".

"Во время военного положения это не планируется. Здесь действительно военные принимают решения, но я считаю, что пока идет война, все мужчины должны быть в Украине", – отметил глава правительства.

Шмыгаль о выезде мужчин за границу / Фото: Коллаж: Сегодня

Япония согласилась на нефтяное эмбарго России, а США ввели санкции против банкиров РФ

Япония после видеовстречи лидеров G7 согласилась на нефтяное эмбарго против России. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что его страна введет ограничения на импорт энергоресурса в рамках решения Семерки противодействовать вторжению России в Украину", – написал он.

Глава Офиса Зеленского также добавил, что США ввели санкции в отношении восьми представителей Сбербанка и еще 27 человек из Газпромбанка, включая топ-менеджеров. Санкции также были введены против Московского индустриального банка и его дочерних структур.

"Я напомню, что в санкционном Плане группы Макфола-Ермака мы предлагаем ввести санкции против Газпромбанка, через который Россия получает платежи за газ", – подчеркнул Ермак.

Русские солдаты – это военные преступники

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало парад 9 Мая, прошедший в России. Соответствующее заявление опубликовано на странице МИДа в Facebook.

"Русские солдаты – это военные преступники, не имеющие понятия о чести. Они насилуют и варварски убивают женщин и мужчин, детей и пожилых людей, а также домашних животных. Российская армия бьет ракетами по жилым кварталам, больницам и роддомам, театрах и библиотеках", – говорится в сообщении.

В МИД также подчеркнули, что мир сегодня очень хорошо видит, кто марширует по Красной площади и какова истинная суть российской армии.

"Мир никогда не забудет преступления РФ. Вместе мы остановим Россию", – подчеркнули в ведомстве.

Россия развязала войну из-за имперских амбиций

Россия развязала войну из-за имперских амбиций. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

"Проговорим еще раз. Страны НАТО не собирались нападать на Россию. Украина не планировала атаковать Крым. Российские военные погибают, не защищая свою страну, а пытаясь оккупировать другую. В этой войне не было никаких оптимальных факторов кроме болезненных имперских амбиций России", – написал Подоляк.

Оккупанты усилили обстрелы на Донецком направлении

Армия РФ не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом. Об сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 9 мая.

Отмечается, что наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Одновременно сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины.

"(Противник – Ред.) Сосредотачивает внимание на перегруппировке подразделений, пополнении запасов боеприпасов, горючего, содержании ранее занятых позиций и недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины в направлении государственной границы", – говорится в сообщении.

На Донецком направлении противник при поддержке авиации и артиллерии основные усилия сосредоточил на попытке взятия под контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке к продолжению наступательных действий в направлениях на населенные пункты Северск, Славянск, Лисичанск и Авдеевку. Нарастил огневое влияние, пытается прорвать оборону наших войск.

На Таврическом направлении враг проводит демонстративные действия в целях сковывания украинских войск, совершенствует систему логистического обеспечения.

Потери российских оккупантов составляют 25 650 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 25 650 солдат и 1145 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.05 ориентировочно составили:

личного состава 25 650 человек ликвидировано;

танков – 1145;

боевых бронированных машин – 2764;

артиллерийских систем – 513;

РСЗО – 185;

средств ПВО – 87;

самолетов – 199;

вертолетов – 158;

автомобильной техники и автоцистерн – 1970;

корабли – 12;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 377;

специальной техники – ​​41;

крылатых ракет – 94.

Самые большие потери противника за 8 мая наблюдались на Авдеевском направлении.

Ранее мы сообщали, что в Запорожской области ВСУ ликвидировали более 100 оккупантов.

Также напомним, десантники показали, как уничтожают российские танки.