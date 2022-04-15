З початку війни в Україні загинули 198 дітей – Офіс генпрокурора

Через збройну агресію Росії в Україні постраждали 553 дітей. Із них загинули 198 та ще 355 отримали поранення.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.
Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
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Згідно з отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у таких областях:
- Донецькій – 117,
- Київській – 105,
- Харківській – 81,
- Чернігівській – 54,
- Миколаївській – 40,
- Херсонській – 38,
- Луганській – 36,
- Запорізькій – 23,
- місті Київ – 16,
- Сумській – 16,
- Житомирській – 15.
Інфографіка: Офіс генпрокурора
Нові дані про смерті дітей
Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території міста Тростянець Сумської області встановлено, що внаслідок обстрілу російськими військовими 21 березня загинув 14-річний хлопець.
14 квітня через обстріл села Олександрівка в Харківській області поранено двох дітей 9 та 11 років.
Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю.