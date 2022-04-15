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С начала войны в Украине погибли 198 детей – Офис генпрокурора

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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15 апреля, 08:57
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Еще более 355 детей получили ранения из-за обстрелов оккупантов в 10 областях
Каждый день число погибших детей увеличивается.
Каждый день число погибших детей увеличивается. / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за вооруженной агрессии России в Украине пострадали 553 детей. Из них погибли 198 и еще 355 получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Согласно полученным ювенальным прокурорам данным, больше всего пострадало детей в таких областях:

  • Донецкой – 117,
  • Киевской – 105,
  • Харьковской – 81,
  • Черниговской – 54,
  • Николаевской – 40,
  • Херсонской – 38,
  • Луганской – 36,
  • Запорожской – 23,
  • городе Киев – 16,
  • Сумской – 16,
  • Житомирской – 15.

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Инфографика: Офис генпрокурора

Новые данные о смерти детей

В ходе фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории города Тростянец Сумской области установлено, что в результате обстрела российскими военными 21 марта погиб 14-летний подросток.

14 апреля из-за обстрела села Александровка в Харьковской области ранены двое детей 9 и 11 лет.

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Из-за массированных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью.

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