С начала войны в Украине погибли 198 детей – Офис генпрокурора

Из-за вооруженной агрессии России в Украине пострадали 553 детей. Из них погибли 198 и еще 355 получили ранения.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Далее по теме
Согласно полученным ювенальным прокурорам данным, больше всего пострадало детей в таких областях:
- Донецкой – 117,
- Киевской – 105,
- Харьковской – 81,
- Черниговской – 54,
- Николаевской – 40,
- Херсонской – 38,
- Луганской – 36,
- Запорожской – 23,
- городе Киев – 16,
- Сумской – 16,
- Житомирской – 15.
Инфографика: Офис генпрокурора
Новые данные о смерти детей
В ходе фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории города Тростянец Сумской области установлено, что в результате обстрела российскими военными 21 марта погиб 14-летний подросток.
14 апреля из-за обстрела села Александровка в Харьковской области ранены двое детей 9 и 11 лет.
Из-за массированных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью.