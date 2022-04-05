Удар РФ по цистерні з азотом у Рубіжному та помста України за звірства у Бучі: ситуація в Україні 5 квітня

Сайт "Сьогодні" зібрав головні події в країні за ранок, про які потрібно знати українцям

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Вранці 5 березня президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю українським журналістам щодо ситуації в країні. Тим часом окупанти продовжують руйнувати інфраструктуру наших міст та обстріляли хімічний об'єкт. У Кремлі розуміють, що їхні вимоги ми не збираємося виконувати.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні ранкові події 5 квітня.

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Чи мститиме Україна за "Бучанську різанину"

Україна разом із західними партнерами розроблятиме механізми покарання російських військових, причетних до військових злочинів, зокрема, до "Бучанської різанини", заявив президент України Володимир Зеленський.

На питання, чи готова Україна наслідувати приклад Ізраїлю, який десятки років полював на військових злочинців у різних країнах, він відповів:

"Ми точно цим займатимемося. Відповідні складатимуться списки. Тобто порядок, тому що ми в цивілізованому світі з вами живемо. Є порядок, який слідуватиме з точки зору чинного законодавства та міжнародного права".

Окупанти розбомбили цистерну з азотною кислотою

Російські військові обстріляли Рубіжне, один із снарядів потрапив до цистерни з азотною кислотою. Жителів закликають не виходити з укриттів, закрити всі двері та вікна, а також приготувати захисні маски. Азотна кислота небезпечна при вдиханні, проковтуванні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки. Її пари дратують дихальні шляхи

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"При попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. При попаданні на шкіру – уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. При ковтанні азотної кислоти потрібно промити шлунок великою кількістю води", – нагадав Гайдай.

У Кремлі зрозуміли, що Україна не виконуватиме ультиматуми

Президент під час інтерв'ю українським журналістам заявив, що росіяни на початку переговорного процесу склали список пунктів, які Україна має виконати. Але згодом у Москві зрозуміли, що ніхто виконувати їх ультиматуми не буде.

"З усіх цих пунктів ми зрозуміли і вони зрозуміли, що ніхто виконувати ультиматуми не буде. Є питання, які обговорювалися з ними на зустрічах. Найголовніше питання – гарантії безпеки", – зазначив Зеленський.

Катування в Бучі та Ірпені були наказом командирів РФ

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що вбивства мирних жителів Київської області проходили у три етапи.

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Перший етап – вуличні бої, коли російські військові зайшли в населені пункти та стріляли по нібито навідниках та людях, які підходили до вікон квартир, побоюючись, що вони могли бути гранатометниками. Другий етап – це системний терор та масові вбивства населення під час утримання захоплених територій.

"Потім був третій етап, коли вони розуміли, що відходять, їм дали команду "Фас" взагалі без обмежень. Такі звірства можливі у двох ситуаціях: або втрата управління, або свідомий наказ. Втрати управління не було, оскільки вони відходили організовано, отже , був свідомий наказ", – резюмував Арестович.

Гуманітарні коридори 5 квітня

Українці у вівторок, 5 квітня, зможуть евакуюватися із семи населених пунктів, які регулярно обстрілюють чи окупували російські військові.