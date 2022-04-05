Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Удар РФ по цистерне с азотом в Рубежном и месть Украины за зверства в Буче: ситуация в Украине 5 апреля

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 апреля, 13:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сайт "Сегодня" собрал главные события в стране за утро, о которых нужно знать украинцам
Украинские военные противостоят оккупантам
Украинские военные противостоят оккупантам / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 5 марта президент Украины Владимир Зеленский дал интервью украинским журналистам о ситуации в стране. Тем временем оккупанты продолжают разрушать инфраструктуру наших городов и обстреляли химический объект. В Кремле понимают, что их требования мы выполнять не собираемся.

Сайт "Сегодня" собрал главные утренние события 5 апреля.

Реклама

Будет ли Украина мстить за "Бучанскую резню"

Украина вместе с западными партнерами будет разрабатывать механизмы наказания российских военных, причастных к военным преступлениям, в частности, к "Бучанской резне", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

На вопрос, готова ли Украина последовать примеру Израиля, который десятки лет охотился на военных преступников в разных странах, он ответил:

"Мы точно будем этим заниматься. Соответствующие будут составляться списки. То есть есть порядок, потому что мы в цивилизованном мире с вами живем. Есть порядок, который будет следовать с точки зрения действующего законодательства и международного права".

Оккупанты разбомбили цистерну с азотной кислотой

Российские военные обстреляли Рубежное, один из снарядов попал в цистерну с азотной кислотой. Жителей призывают не выходить из укрытий, закрыть все двери и окна, а также приготовить защитные маски. Азотная кислота опасна при вдыхании, проглатывании и при попадании на кожу и слизистые. Ее пары раздражают дыхательные пути

Реклама

"При попадании азотной кислоты в глаза необходимо промыть их проточной водой в течение 10-30 минут. При попадании на кожу – пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло. При проглатывании азотной кислоты показано промывание желудка большим количеством воды", – напомнил Гайдай.

В Кремле поняли, что Украина не будет выполнять ультиматумы

Президент во время интервью украинским журналистам заявил, что россияне в начале переговорного процесса составили список пунктов, которые Украина должна выполнить. Но впоследствии в Москве поняли, что никто выполнять их ультиматумы не будет.

"Из всех этих пунктов мы поняли, и они поняли, что никто выполнять ультиматумы не будет. Есть вопросы, которые обсуждались с ними на встречах. Самый главный вопрос – гарантии безопасности", – отметил Зеленский.

Пытки в Буче и Ирпене были приказом командиров РФ

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что убийства мирных жителей Киевской области проходили в три этапа.

Реклама

Первый этап – уличные бои, когда российские военные зашли в населенные пункты и стреляли по якобы наводчикам и людям, которые подходили к окнам квартир, опасаясь, что они могли быть гранатометчиками. Второй этап – это системный террор и массовые убийства населения во время удержания захваченных территорий.

"Потом был третий этап, когда они понимали, что отходят, им дали команду "Фас" вообще без ограничений. Такие зверства возможны в двух ситуациях: либо потеря управления, либо сознательный приказ. Потери управления не было, так как они отходили организованно, значит, был сознательный приказ", – резюмировал Арестович.

Гуманитарные коридоры 5 апреля

Украинцы во вторник, 5 апреля, смогут эвакуироваться из семи населенных пунктов, которые регулярно обстреливают или оккупировали российские военные.

  1. Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте. Несмотря на обещания, оккупанты никому не дают проехать в блокадный город. Последний пример – блокирование делегации Международного комитета Красного Креста в городе Мангуш. После переговоров ночью их освободили и отправили в сторону Запорожья.
  2. Из Бердянска в Запорожье на собственном транспорте. Также из города Мангуш в Бердянск едет 7 автобусов в сопровождении Красного Креста, которые соберут людей для эвакуации. Также на блокпосте в Васильевке сейчас ждут разрешения на проезд 15 автобусов для эвакуации людей из Бердянска. После проезда этой колонны автобусов из Запорожья планируется отправка дополнительных автобусов в Бердянск.
  3. Из города Токмак в Запорожье. Автобусы с гуманитарной помощью выедут из Запорожья в 10:00. На обратном пути водители заберут людей.
  4. Из Северодонецка в Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.
  5. Из города Лисичанск в Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
  6. Из города Попасная в Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42.
  7. Из поселка Горное в Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 5 апреля
1
Личный состав 18500
Личный состав
2
Самолеты 150
Самолеты
3
Вертолеты 134
Вертолеты
4
Танки 676
Танки
5
ББМ 1858
ББМ
6
Артиллерия 332
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 107
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 94
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1322
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
25,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
26,98
-
33,52
37,43
27,00
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
-
Надежный тыл
Помочь Героям!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

46553.61

Binance Coin (BNB)

454.16

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

125.97

Theta (THETA)

3.87

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

32.18

Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Лига чемпионов. 1/4 финала

Манчестер Сити

Сегодня

22:00

Атлетико

1.40

4.80

8.90

Бенфика

Сегодня

22:00

Ливерпуль

8.90

5.20

1.37

Челси

Завтра

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вильярреал

Завтра

22:00

Бавария

5.30

4.40

1.58

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять