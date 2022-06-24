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Україна – це майбутній партнер для країн ЄС: головні заяви влади за 24 червня

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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24 червня, 14:12
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Україна набула статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу
Україна стала майбутнім партнером для 27 країн ЄС. Фото: колаж "Сьогодні"
Україна стала майбутнім партнером для 27 країн ЄС. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 121-й день повномасштабної війни з Росією. Окупанти продовжують наступати на сході, Росію хочуть визнати країною-спонсором тероризму, а Україна отримала статус кандидата в члени ЄС.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 24 червня.

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Україна – це майбутній партнер для 27 країн ЄС

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян та заявив, що Україна стала майбутнім рівним партнером для 27 країн ЄС.

"Україна офіційно отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Про рух до Європи та стратегічне значення цього курсу ми чули багато заяв від багатьох політиків упродовж багатьох років. Ми не політики, і у нас немає багатьох років, тому ми перейшли від заяв до справам. Від мрії до дій. І 28 лютого Україна подала заявку на членство в ЄС", – зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що багато хто сприйняв це скептично, а шанси України вважали примарними.

"Але всі ми об'єдналися. Об'єдналася Україна. І світ побачив нашу унікальну рису: чим більше у нас не вірять, тим краще у нас виходить. Замість тисячі слів, тисячі гасел про рух у ЄС ми заповнили тисячі сторінок опитувальника Європейської комісії. Те, на що інші країни витрачають кілька років, ми зробили за кілька тижнів. На саміті в Брюсселі лідери 27 країн – членів ЄС ухвалили офіційне рішення: Україна отримує статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Сьогодні визнано: Україна – не місток, не подушка між Заходом і Росією, не буфер між Європою та Азією, не сфера впливу, не "сіра" зона, не транзитна територія. Не прикордоння між орками та ельфами. Україна – це майбутній рівний партнер для щонайменше 27 країн ЄС", – сказав Зеленський.

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У Сенаті США схвалили резолюцію щодо визнання Росії країною-спонсором тероризму

Комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив резолюцію із закликом до держсекретаря США Ентоні Блінкена включити Росію до списку країн-спонсорів тероризму. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак в своєму Telegram-каналі.

"Перший крок уже зроблено. Необхідно визнати Росію країною-спонсором тероризму за всі злочини, які нею вже вчинено в Україні. Таке визнання дозволить посилити механізм санкцій проти Росії", – написав Єрмак.

Російські окупанти повинні перестати знущатися з людей

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував голову МЗС РФ Сергія Лаврова. Відповідну заяву Подоляк зробив у своєму Twitter.

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"Голова МЗС Росії Лавров заявляє, що жителі окупованих територій "не бажають жити під контролем нацистської влади". Добре, що ви розумієте. Так, може, нехай російські нацистські окупаційні війська перестануть знущатися з людей, заберуться і дадуть їм спокій", – написав чиновник.

У Кабміні назвали орієнтовні терміни вступу України до ЄС

У Кабміні назвали орієнтовні терміни вступу України до ЄС. За словами гендиректорки Урядового офісу координації євроатлантичної інтеграції Наталії Форсюк ,Україна може розраховувати на членство в ЄС не раніше 2029 року.

"Раніше – малоймовірно. Через ту величезну кількість законодавства, яку потрібно прийняти та імплементувати", – зазначила вона.

Форсюк додала, що вже на початку наступного року можуть розпочатися переговорні процедури, які стосуватимуться вступу України до ЄС.

Окупанти продовжують наступ на сході

Окупанти продовжують завдавати ракетні удари по критичних об'єктах цивільної інфраструктури на території України. Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що російські загарбники не припиняють наступу на сході України.

"На Слов'янському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Богородичне, Краснопілля, Курулька, Червоне, Рідне та Червона Поляна", – йдеться у повідомленні.

Докладніше про ситуацію на фронті розповів телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0.":

Втрати російських окупантів становлять 34 530 осіб

З початку вторгнення до України російські окупанти втратили вже 34 530 солдатів та 1504 танки. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.06 орієнтовно становили:

  • особового складу – близько 34530 (+100) осіб;
  • танків ‒ 1507 (+3) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 3637 (+5) одиниць;
  • артилерійських систем – 759 (+3) одиниць;
  • РСЗВ – 241 (+1) одиниця;
  • засобів ППО – 99 одиниць;
  • літаків – 216 одиниць;
  • вертольотів – 183 одиниці;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 622 (+2) одиниці;
  • крилатих ракет – 137 одиниць;
  • кораблів/катерів – 14 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2553 (+5) одиниці;
  • спеціальної техніки – 60 одиниць.

Найбільші втрати противник зазнав на Слов'янському та Бахмутському напрямках.

Раніше сайт "Сьогодні" писав, що Збройні сили України на півдні знищили понад 40 російських окупантів. Окрім цього, наші захисники "мінусували" техніку загарбників.

Також стало відомо про те, що Росія зосереджує війська біля північних кордонів України.

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1
Особовий склад 34530
Особовий склад
2
Танки 1507
Танки
3
ББМ 3637
ББМ
4
Артилерія 756
Артилерія
5
Засоби ППО 99
Засоби ППО
6
РСЗВ 241
РСЗВ
7
Літаки 216
Літаки
8
Гелікоптери 183
Гелікоптери
9
БПЛА 622
БПЛА
10
Кораблі/катери 14
Кораблі/катери
11
Транспорт 2553
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