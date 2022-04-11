Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

"Укрзализныця" эвакуирует мирных жителей Востока: список поездов на 11 апреля

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 апреля, 09:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В первую очередь людей будут вывозить из Донецкой и Харьковской областей
В Украине продолжается эвакуация из самых горячих точек.
В Украине продолжается эвакуация из самых горячих точек. / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на 11 апреля "Укрзалізниця" продолжает назначать эвакуационные поезда. Они будут курсировать с самых горячих точек Украины – Донецкой и Харьковской областей.

Об этом сообщили в пресс-службе компании и опубликовали график на 20 марта.

Реклама

Железнодорожники будут вывозить людей из Покровска, Днепра, Полтавы, Харькова, Славянска и Киева. Поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

  • 10:00 – 240/239 Покровск – Тернополь
  • 14:00 – 241/242 Покровск – Львов
  • 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
  • 17:30 – 225/226 Покровск – Черновцы
  • 14:00 – 241/242 Львов – Днепр
  • 22:00 – 274/273 Львов – Полтава Юж.
  • 06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.
  • 08:30 – 240/239 Тернополь – Днепр
  • 11:20 – 274/273 Славянск – Львов
  • 11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск
  • 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая
  • 21:30 – 236/235 Черновцы – Киев-Пасс
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр

Ситуация на Донбассе

Как известно, жителей Донецкой и Луганской областей призвали по возможности эвакуироваться, ведь Россия готовит наступление на Донбасс.

Каждый день количество обстрелов оккупантов и жертв среди гражданских растет. Только за минувшие сутки в Донецкой области погибли еще двое мирных жителей, четверо – получили ранения.

Реклама

Увеличилось и количество жертв ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска – еще 5 человек погибли. Теперь жертв 57.

Со своей стороны глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что враг обстрелял каждый город области. В регионе не осталось уцелевших объектов критической и любой другой инфраструктуры.

Ранее мы писали, что пассажиры пропускаются через границу на основании загранпаспорта или паспорта гражданина Украины. Большинство эвакуационных поездов бесплатные.

Реклама

Вокзал Краматорска приостановил работу после ракетного удара РФ. После этого "Укрзализныця" изменила схему эвакуации жителей Донбасса.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-лиз для Украины
Больше
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 11 апреля
1
Личный состав 19500
Личный состав
2
Самолеты 154
Самолеты
3
Вертолеты 137
Вертолеты
4
Танки 725
Танки
5
ББМ 1923
ББМ
6
Артиллерия 347
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 111
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 119
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1387
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Никогда не забудем!
Утро 8 апреля. В результате ракетного обстрела российскими оккупантами вокзала в Краматорске: 57 человека погибли, из них 5 – дети... 114 раненых *Данные на 23.00 10 апреля.
Светлая память погибшим
Истории подвигов
Анастасия и Антон - медики из Харькова. Они решили не выезжать из родного города, а присоединились к волонтерскому центру и сейчас активно помогают землякам. А еще они сыграли первую свадьбу в харьковском метро. Одна из станций стала “загсом”, а друзья и укрывшиеся здесь люди - свидетелями. Жизнь должна продолжаться вопреки врагу и войне!
Слава Україні!
Наши ангелы-хранители

Александр Марченко - ветеран АТО, офицер, народный депутат Украины прошлого созыва. Был главой подкомитета по вопросам строительства, поэтому на фронте получил позывной “Каменяр”. Погиб в Пуще-Водице под Киевом во время боя с российскими оккупантами, прикрывая побратимов.

Герої не вмирають!
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,50
-
34,00
36,00
26,37
-
33,50
37,40
27,20
-
-
39,29
27,48
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
36,00
-
Надежный тыл
Помочь Героям!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

42263.02

Binance Coin (BNB)

415.34

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

109.31

Theta (THETA)

3.27

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.78

Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Лига чемпионов. 1/4 финала

Реал

Завтра

22:00

Челси

2.20

3.55

3.05

Бавария

Завтра

22:00

Вильярреал

1.30

5.50

9.80

Ливерпуль

13 апр

22:00

Бенфика

1.30

5.70

9.30

Атлетико

13 апр

22:00

Манчестер Сити

5.25

3.60

1.85

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять