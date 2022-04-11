"Укрзализныця" эвакуирует мирных жителей Востока: список поездов на 11 апреля

В первую очередь людей будут вывозить из Донецкой и Харьковской областей

В Украине продолжается эвакуация из самых горячих точек. / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на 11 апреля "Укрзалізниця" продолжает назначать эвакуационные поезда. Они будут курсировать с самых горячих точек Украины – Донецкой и Харьковской областей.

Об этом сообщили в пресс-службе компании и опубликовали график на 20 марта.

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Железнодорожники будут вывозить людей из Покровска, Днепра, Полтавы, Харькова, Славянска и Киева. Поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

10:00 – 240/239 Покровск – Тернополь

14:00 – 241/242 Покровск – Львов

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

17:30 – 225/226 Покровск – Черновцы

14:00 – 241/242 Львов – Днепр

22:00 – 274/273 Львов – Полтава Юж.

06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.

08:30 – 240/239 Тернополь – Днепр

11:20 – 274/273 Славянск – Львов

11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск

14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая

21:30 – 236/235 Черновцы – Киев-Пасс

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр

Ситуация на Донбассе

Как известно, жителей Донецкой и Луганской областей призвали по возможности эвакуироваться, ведь Россия готовит наступление на Донбасс.

Каждый день количество обстрелов оккупантов и жертв среди гражданских растет. Только за минувшие сутки в Донецкой области погибли еще двое мирных жителей, четверо – получили ранения.

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Увеличилось и количество жертв ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска – еще 5 человек погибли. Теперь жертв 57.

Со своей стороны глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что враг обстрелял каждый город области. В регионе не осталось уцелевших объектов критической и любой другой инфраструктуры.

Ранее мы писали, что пассажиры пропускаются через границу на основании загранпаспорта или паспорта гражданина Украины. Большинство эвакуационных поездов бесплатные.

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Вокзал Краматорска приостановил работу после ракетного удара РФ. После этого "Укрзализныця" изменила схему эвакуации жителей Донбасса.