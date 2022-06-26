У ГУР озвучили поточні топ-цілі РФ в Україні

Насамперед російські військові хочуть захопити Луганську та Донецьку області і вийти на адмінкордон

Скибицький розповів про плани Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська влада вирішує, що робити з Херсонською областю й планує восени там провести референдум. Про це в ефірі єдиного марафону на "Україна 24" в інтерв'ю Тиграну Мартиросяну розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Реклама

Які плани у Росії

"Стратегічні плани залишаються незмінними – це повна окупація всієї нашої території. Говорячи про більш часткові плани – це насамперед вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. І ми бачимо, наскільки вони впевнені в тому, що вони досягнуть цього успіху, тому що розпочалася вже підготовка проведення різноманітних референдумів, так званих волевиливів народів, щоб вирішити їхню долю, можливо, вже у вересні цього року", – розповів Скібіцький.

Також він зазначив, що "кілька років поспіль російська влада порушувала питання про об'єднання так званих республік "ДНР" і "ЛНР". І зараз стоїть питання, що "робити з Херсонщиною: оголошувати її псевдодержавним утворенням чи об'єднання з Кримом, або інші питання, пов'язані з територією".

Коли завершиться війна