У ГУР озвучили поточні топ-цілі РФ в Україні

Російська влада вирішує, що робити з Херсонською областю й планує восени там провести референдум. Про це в ефірі єдиного марафону на "Україна 24" в інтерв'ю Тиграну Мартиросяну розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.
Які плани у Росії
"Стратегічні плани залишаються незмінними – це повна окупація всієї нашої території. Говорячи про більш часткові плани – це насамперед вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. І ми бачимо, наскільки вони впевнені в тому, що вони досягнуть цього успіху, тому що розпочалася вже підготовка проведення різноманітних референдумів, так званих волевиливів народів, щоб вирішити їхню долю, можливо, вже у вересні цього року", – розповів Скібіцький.
Також він зазначив, що "кілька років поспіль російська влада порушувала питання про об'єднання так званих республік "ДНР" і "ЛНР". І зараз стоїть питання, що "робити з Херсонщиною: оголошувати її псевдодержавним утворенням чи об'єднання з Кримом, або інші питання, пов'язані з територією".
Ракетний удар по Києву
Коли завершиться війна
- Військовий аналітик Том Купер вважає, що Путіну потрібна перемога за будь-яку ціну, він не може допустити поразки. Наступ він продовжуватиме доти, доки є війська та озброєння.
- Відомий політтехнолог, письменник, а в минулому ще й викладач математики Михайло Шейтельман завдяки математичним розрахункам вирахував, що війна в Україні триватиме максимум до середини лютого 2023-го. Також він зазначав, що це може статися і раніше, оскільки в однієї зі сторін може закінчитися озброєння, а також гроші.
- Американський аналітичний центр ISW вважає, що Путін найближчими місяцями має намір анексувати окуповані південь і схід України, і після цього він заявить, що російська доктрина, що дозволяє застосування ядерної зброї, розповсюджується на ці території.
- Позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що тепер розпочався черговий психологічний етап війни.
- Військовий експерт Олег Жданов вважає, що якщо наші військові почнуть контрнаступальну операцію по всьому фронту, то зупинятися на лінії 24 лютого в жодному разі не можна. Принаймні на Донбасі потрібно йти до державного кордону. Говорячи про терміни закінчення війни, він зазначив, що, на жаль, це буде не один місяць. Це буде кілька місяців – можливо, і п'ять, і шість – особливо активна фаза.
- Голова Національної розвідки США Авріл Гейнс заявляла, що у Кремлі визнали, що готують новий сценарій. Тепер Росія намагається перейти до затяжної війни на виснаження. До того ж, президент РФ Володимир Путін не зупиниться після захоплення Донбасу.