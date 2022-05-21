У Херсоні окупанти викрали дівчину за проукраїнський пост в соцмережах

У Херсоні окупанти почали викрадати та катувати проукраїнськи налаштованих громадян

Денисова розповіла про викрадення та тортури, які ворог влаштовує у Херсоні / Фото: Колаж: Сьогодні

В окупованому Херсоні російські військові викрадають мешканців міста, які активно висловлюють свою проукраїнську позицію. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова.

Викрали у День народження

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"У Херсоні з власного будинку зникла Ірина Горобцова, яка у своїх соціальних мережах засуджувала вторгнення окупантів в Україну та її рідне місто. Жінку викрали у день народження. Вже тиждень російські військові вибивають із неї визнання про те, що це нібито вона коригувала вогонь по окупаційним військам на чорнобаївському аеродромі", – розповіла Денисова.

Ситуація у Херсоні

В окупованому Херсоні мешканку міста Катерину Коломієць окупанти змусили вибачатися на камеру перед російськими військовими . Перед цим їй провели так званий "курс денацифікації".

За словами позаштатного радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича, українські правоохоронні органи мають надати оцінку діяльності військового командування та чиновників, які відповідали за оборону Херсонської області від вторгнення РФ .

Окупаційна влада Херсонської області хочуть приєднати регіон до складу РФ. При цьому радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що українська армія звільнить Херсон. На що прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що рішення мають ухвалювати місцеві жителі.

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