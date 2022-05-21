У Херсоні окупанти викрали дівчину за проукраїнський пост в соцмережах

В окупованому Херсоні російські військові викрадають мешканців міста, які активно висловлюють свою проукраїнську позицію. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова.
Викрали у День народження
"У Херсоні з власного будинку зникла Ірина Горобцова, яка у своїх соціальних мережах засуджувала вторгнення окупантів в Україну та її рідне місто. Жінку викрали у день народження. Вже тиждень російські військові вибивають із неї визнання про те, що це нібито вона коригувала вогонь по окупаційним військам на чорнобаївському аеродромі", – розповіла Денисова.
Ситуація у Херсоні
В окупованому Херсоні мешканку міста Катерину Коломієць окупанти змусили вибачатися на камеру перед російськими військовими . Перед цим їй провели так званий "курс денацифікації".
За словами позаштатного радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича, українські правоохоронні органи мають надати оцінку діяльності військового командування та чиновників, які відповідали за оборону Херсонської області від вторгнення РФ .
Окупаційна влада Херсонської області хочуть приєднати регіон до складу РФ. При цьому радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що українська армія звільнить Херсон. На що прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що рішення мають ухвалювати місцеві жителі.
87-й день війни в Україні
- Окупанти ракетами обстріляли Рівненську та Вінницьку області. Сьогодні українські військові збили ворожу ракету поблизу м. Немирів .
- В Україні продовжуються обстріли вздовж усієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов'янському напрямку. Залишається загроза ракетних ударів із території Білорусі. Крім того, в Маріуполі противник вживає заходів щодо відновлення функціонування порту.
- Російські окупанти планують відновити наступ у напрямку Ямпіль – Сіверськ з форсуванням річки Сіверський Донець. Там зафіксували зосередження спеціальної техніки. Також загарбники перекидають додаткові підрозділи.
- Ще однією жертвою безглуздих дій російських загарбників став стадіон "Сонячний" у Харкові. Під час одного з обстрілів окупанти практично знищили арену, на якій тренувалася збірна України
- Російські окупанти за добу втратили 150 людей особового складу, 26 бойових броньованих машин та 1 вертоліт.
- У Маріуполі окупанти проводять евакуацію мирного населення . При посадці окупанти повідомляють мешканцям міста, що їх повезуть до села Безіменне Азовського району, де знаходиться фільтраційний табір, а потім відправлять до Росії.
Гроші від продажу підуть на допомогу українцям