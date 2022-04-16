У Маріуполі окупанти розгортають масштабну фільтрацію чоловіків – радник мера

Російські військові не пускатимуть нікого в місто, неблагонадійних громадян ізолюють, інших мобілізують або змусять розбирати завали

Петро Андрющенко розповів про ситуації в місті / Фото: Колаж: Сьогодні

З 18 квітня Маріуполі російські окупанти закриють місто Не можна як виїхати з нього, так і потрапити до нього. Про це в Telegram написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"З понеділка планується остаточне закриття не тільки міста на в'їзд/виїзд для всіх, але й діятиме заборона на переміщення районами на тиждень. У цей час буде проведена фільтрація 100 відсотків чоловіків, що залишилися в місті. Для того вони будуть переміщені в Новоазовськ", – розповів він.

За його словами, є інформація, що вони частину людей планують мобілізувати до російського окупаційного корпусу, частину з примусу відправити на розчищення завалів, а неблагонадійних – ізолювати.

"Враховуючи всі фактори, окупанти вирішили залишити у місті виключно жінок та чоловіків для обслуговування потреб. Ми пов'язуємо це з неможливістю утримувати у місті громадянське населення навіть у мінімально відповідних для життя умовах", – резюмував він.

Ситуація у Маріуполі