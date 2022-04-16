В Мариуполе оккупанты разворачивают масштабную фильтрацию мужчин – советник мэра

Российские военные не будут никого пускать в город, неблагонадежных граждан изолируют, других мобилизуют или заставят разбирать завалы

Петр Андрющенко рассказал о ситуации в городе / Фото: Коллаж: Сегодня

С 18 апреля в Мариуполе российские оккупанты закроют город. Нельзя будет как выехать из него, так и попасть в него. Об этом в Telegram написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"С понедельника планируется окончательное закрытие не только города на въезд/выезд для всех, но и будет действовать запрет на перемещение по районам в неделю. В это время будет проведена фильтрация 100 процентов оставшихся в городе мужчин. Для того они будут перемещены в Новоазовск", – рассказал он.

По его словам, есть информация, что они часть людей планируют мобилизовать в российский оккупационный корпус, часть по принуждению отправить на расчистку завалов, а неблагонадежных – изолировать.

"Учитывая все факторы, оккупанты решили оставить в городе исключительно женщин и мужчин для обслуживания нужд. Мы связываем это с невозможностью содержать в городе гражданское население даже в минимально подходящих для жизни условиях", – резюмировал он.

Ситуация в Мариуполе