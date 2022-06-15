У Росії можуть оголосити загальну мобілізацію: головні заяви влади за 15 червня

Армія РФ витратила більшу частину свого військового потенціалу у війні з Україною

У Росії можуть залучити нових солдатів до бойових дій в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 112-й день повномасштабної війни з Росією. Російські окупанти продовжують наступати на Донбасі, Кремль може оголосити загальну мобілізацію, а Україна просить Захід терміново передати їй важке озброєння.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 15 червня.

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Президент України підбив підсумки 111-ї доби війни проти Росії

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян вночі проти 15 червня і розповів, що знову і знову повторює західним партнерам, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя.

"У нашої держави її поки що немає на достатньому рівні, але саме у нашої держави і саме зараз найбільша в Європі потреба саме в такій зброї. Зволікання з її наданням не може мати виправдань. Буду постійно наголошувати на цьому, розмовляючи з нашими партнерами. Незважаючи на те що сучасних ракет у Росії з кожним днем ​​війни все менше, потреба України в таких системах зберігається, тому що й у Росії залишається ще досить радянських типів ракет, які навіть небезпечніші, вони в кілька разів менш точні, а отже, в кілька разів більше загрожують саме цивільним об'єктам та звичайним житловим будинкам", – сказав Зеленський.

Президент повідомив, що провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

"Звичайно, темою номер один була оборонна підтримка. Канада в ній – серед лідерів. Подякував за те, що Канада стала і першою державою, яка переказала на український рахунок у МВФ спеціальну допомогу – близько 800 мільйонів доларів", – зазначив глава держави.

Також Зеленський провів розмову з президентом Еквадору. Привітав його з обранням Еквадору членом Ради Безпеки ООН. Поінформував про актуальну ситуацію на полі бою та закликав посилювати тиск на Росію для закінчення війни.

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"Попросив головнокомандувача Збройних сил України дуже уважно поставитися до повідомлень у ЗМІ та в соцмережах про те, що частина наших бійців не має достатньо засобів індивідуального захисту. Доповіді, які я отримую, істотно відрізняються від того, що обговорюється суспільством. І я чекаю перевірки логістики в армії – перевірки того, що постачається, і того, як розподіляються засоби індивідуального захисту", – наголосив президент.

У Росії можуть оголосити загальну мобілізацію

У Росії можуть оголосити загальну мобілізацію. Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

"Bloomberg із посиланням на європейських високопосадовців пише, що росія витратила більшу частину свого військового потенціалу у війні з Україною. Тому не виключено, що кремль може оголосити загальну мобілізацію. Україна готується до різних сценаріїв. І якщо на Заході є розуміння імовірності найгірших, то саме зараз час оперативно зміцнити здатність України до оборони", – написав Єрмак.

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Україні терміново потрібна важка зброя

Україні терміново потрібно важка зброя. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Співвідношення артилерії на окремих ділянках – 10 до 1. Лінія фронту – понад 1000 км. Кожного дня отримую повідомлення від захисників: "Ми тримаємося, стоїмо, просто скажіть, коли чекати зброю?" Адресую це питання учасникам "Рамштайна". Брюссель, чекаємо на рішення", – написав він.

Окупанти наступають на Донбасі

Російські окупанти продовжують спроби захопити Донбас. Проте ЗСУ не втомлюються давати ворогові гідну відсіч. Зокрема, на Бахмутському напрямку наступ противника захлинувся, він змушений був відступити. Ще один наступ українські воїни відбили на Новопавлівському напрямку. А в Сєвєродонецьку ЗСУ успішно відбивають спроби штурму. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"На Сєвєродонецькому напрямку противник здійснював вогневий вплив по наших позиціях з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка, Борівське, Метьолкіно. Ворожа армійська авіація завдала авіаудару поблизу Білої Гори. Українські воїни успішно відбивають спроби штурмових дій противника у Сєверодонецьку та Тошківці, бойові дії тривають", – поінформували в Генштабі.

Докладніше про ситуацію на фронті розповів телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0.":

Втрати російських окупантів становлять 32 750 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 32 750 солдатів та 1440 танків. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 15.06 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 32 750 (+250) осіб ліквідовано,

осіб ліквідовано, танків ‒ 1440 (+6) ,

, бойових броньованих машин ‒ 3528 (+25) ,

, артилерійських систем – 722 (+1) ,

, РСЗВ – 230 (+1) ,

, засоби ППО – 97 (+0),

літаків – 213 (+0),

гелікоптерів – 179 (+1) ,

, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+3) ,

, крилатих ракет – 129 (+4) ,

, кораблів /катерів – 13 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2485 (+12) ,

, спеціальної техніки – 55 (+1) .

Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках.

Раніше ми писали, що на півдні українські військові завдали ракетних ударів по складах з пальним та районах зосередження техніки російських окупантів.

Також повідомляли, що російські спецслужби почали активно скуповувати за кордоном супутникові фотографії України через підставні компанії. Їх цікавить як лінія фронту, так і цивільна інфраструктура.