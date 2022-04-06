Верещук: в Украине на 6 апреля запланировано 11 гумкоридоров

Для эвакуации населения в более безопасные регионы организованы "зеленые коридоры"

Верещук рассказала, как украинцы, которые находятся в зоне боевых действий могу покинуть опасные города / Фото: Коллаж: Сегодня

На 6 апреля согласованы 11 гуманитарных коридоров – из Мариуполя и Бердянска Энергодара, Мелитополя и Северодонецка.

Об этом в своем утреннем обращении сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Гумкоридоры на 6 апреля

Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.

Из Бердянска в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.

Из города Токмак в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.

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Из города Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.

Из города Гуляйполе в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.

Из города Мелитополь в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.

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Из города Северодонецк в город Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.

Из города Лисичанск в город Бахмут. Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Из города Попасная в Бахмут. Место сборов: ул. Первомайская, 42

Из поселка Горское в город Бахмут. Место сборов: ул. Гагарина, 13.

Из города Рубежное в Бахмут.

Эвакуация из других направлений

Жителей Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного, Попасной и Горского просят срочно эвакуироваться. Отмечается, что российские оккупанты хотят уничтожить железную дорогу.

"Укрзализныця" продолжает эвакуацию украинцев в безопасные населенные пункты. Компания обнародовала график эвакуационных поездов на 6 апреля.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров 5 апреля. Было эвакуировано 3 846 человек.